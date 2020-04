La pandemia está poniendo en jaque a famosas parejas

19/04/2020 - 20:50 Pura Vida

Del mismo modo en que exparejas como la de Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby, e incluso la de Demi Moore y Bruce Willis en el plano internacional, volvieron a convivir bajo el mismo techo a raíz de la cuarentena obligatoria que se replica en gran parte del mundo, a otras el aislamiento social les sirvió para poner punto final a una relación, o empezar a analizar la idea de continuar o no.

Los que iniciaron la cuarentena por separado, él en Entre Ríos y ella en Buenos Aires, y ahora se convirtieron en los primeros en confirmar su ruptura, son el actor e influencer Julián Serrano, y la actriz Malena Narvay.

“Quedamos distanciados, pero no estamos peleados. Justo se dio lo de la cuarentena y entonces fue todo más raro. Pero ahora no estamos en una relación”, explicó Julián a sus seguidores en una entrevista por Instagram Live.

Aunque, Serrano señaló que esto sería “un impasse”, Malena fue mucho más contundente cuando habló con Teleshow. Es más, habló de una relación “por momentos poco sana”.

“La decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas”, contó Narvay y agregó: “Estoy mejor... Siento que de a poco vuelvo a ser yo porque estuve muy perdida y ahora me estoy reencontrando”.

Por otra parte, profundizó sobre lo que fue la relación: “Fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y ‘perdones’ que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien”, remarcó.

Y reveló: “Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir, sino para fluir y darnos alegría”.

Mientras esta separación se confirma, por su parte, Tini Stoessel admitió que su relación con Sebastián Yatra pasa por momentos difíciles a raíz de la cuarentena, ya que él se encuentra en Colombia y ella en Buenos Aires, aunque advirtió que aún siguen juntos. “Por ahora, estamos juntos, pero no es fácil. Es algo que vamos a hablar entre nosotros”, declaró en el programa “Cortá por Lozano”.

Y sin esquivarle al tema ahondó: “Siempre tuve relaciones a distancia, siempre me pasó. No sólo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”.

La que sí evita hablar de su situación sentimental, aunque va dando indicios con sus posteos, es la bailarina Laurita Fernández, quien después de compartir unos días con Nicolás Cabré, regresó a su departamento para continuar cumpliendo con la cuarentena, luego de que se arreglaran los problemas con la cañería en su edificio, los cuales la habían obligado a mudarse.

Pero la pareja ya viene aislada hace tiempo. Ella se fue de viaje a Nueva York sin él y cuando regresó estuvo sola durante más de 14 días en su departamento, hasta que la falta de agua la obligó a buscar “asilo”.

En una última conversación con sus seguidores de Instagram, Laurita dio varias pistas de su estado actual. “¿Ya viste Grey’s Anatomy?”, la interrogaron. Y ella, respondió: “Ay, no. ¡Re quiero! Pero ahora no sé sí quiero ver algo tan romántico”. Días previos compartió una canción de Lali Espósito que dice: “Este no puede ser nuestro final, como así que no duele, como así que no quieres verme, si siempre cuando llega el viernes, dices que no quieres perderme”. Los rumores hablan de una discusión muy fuerte con Cabré previa vuelta a su departamento.