Cris Morena reveló que fue abusada en la niñez

19/04/2020 - 20:57 Pura Vida

En un programa especial, en el que Andy Kusnetzoff abandonó las pantallas digitales para tener a sus invitados, en carne y hueso, en el estudio de “PH: Podemos Hablar”, Cris Morena sorprendió con una confesión: fue víctima de abuso, a los 5 años. Si bien no quiso profundizar en lo ocurrido admitió que recién ahora está comenzando a sanar.

“Es muy difícil. Sobre todo cuando tenés cinco años. Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes, para tratar de salvarlos en lo que pude. Nunca lo dije, no me preguntes más...Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora. ¿Podés creer? ¡A esta altura de mi vida!”, dijo la creadora de exitosas ficciones dedicadas al público infantojuvenil como “Chiquititas”, “Floricienta” y “Casi Ángeles”.

En la mesa, escuchaban con asombro, Lizy Tagliani, Santiago del Moro y Mauro Szeta. Precisamente este último había abierto la puerta para esa conversación con la que llegó la revelación de Cris, cuando hizo referencia a cómo se habían incrementado los femicidios.

“Todo lo que está pasando en la Argentina es un tema cultural. Todo”, dijo Cris y al escuchar que los femicidas “matan porque quieren y porque el Estado los deja”, ella agregó: “Porque están enfermos también”, según reflejó Teleshow.

“¿Nadie piensa en esos niños que están viviendo esa situación espantosa, que muchas veces son también maltratados y golpeados? Quizá en el día de mañana ellos repitan lo mismo, si no pueden encontrar una respuesta ante tanta brutalidad”, reflexionó.

Fue entonces que Del Moro acercó la pregunta sobre si los que estaban en la mesa habían sido víctimas de violencia de género. “¿Violencia de género es abuso?... Seguramente sí”, contestó Cris; y Kusnetzoff aprovechó para un diálogo a fondo con la frase: “Te ví dudando justo en ese tema... no sé si repreguntarte”, mientras se dirigía a Cris Morena, quien señaló: “Hay pocas mujeres que no tuvimos abusos, solo eso te voy a decir. Muy pocas mujeres. Seguramente hay muchos varones también que tuvieron abusos. Uno se olvida de que el abuso no tiene sexo... Y hasta ahí llegué...”.