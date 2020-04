Miguel Cortijo: “León hablaba de jugar para el equipo, tener una identidad”

19/04/2020 - 22:08 Deportivo

Miguel Alberto Cortijo, que fue elegido por Básquet Plus como el base del mejor quinteto histórico de Ferro Carril Oeste, recordó que el entrenador León Najnudel siempre les pedía “jugar para el equipo, tener una identidad”.

“León siempre trataba de mantener una base de lo que pasaba en la temporada anterior. No se hablaba tanto del éxito deportivo sino de armar un equipo competitivo para estar a la altura de la competencia, que era pareja. Había equipos en todo el país, que también tenían grandes nombres y grandes equipos”, comentó Miguel en diálogo con EL LIBERAL .

“Siempre pasaba que los extranjeros que terminaban de jugar con nosotros tenían la posibilidad de irse al mercado español. Y era muy difícil de igualar la oferta económica. León buscaba jugadores de equipo, hablaba de jugar para el equipo, tratar de tener una identidad”, agregó.

Miguel también habló del resto de los integrantes de ese quinteto histórico de Ferro.

Gabriel Darrás: “Un talento impresionante. Siempre le decía al Flaco que teníamos los mismos inicios y él tenía un talento muy especial. Creo que con el jugador que más me he entendido ha sido con él y jugamos muy poco tiempo, pero no hacía falta tiempo a lo mejor el tiempo para entenderse rápido”.

Michael Schlegel: “Un tremendo americano. Michael nos ha dejado físicamente, pero queda el recuerdo de todos. Jugó para nosotros las ligas 85 y 86. Un jugador de una capacidad impresionante para anotar y para jugar de espaldas al cesto también. Con su talla, les costaba mucho a los jugadores contrarios defenderlo”.

Sebastián Uranga: “Nuestro termómetro. Era un juagador que daba el 200 por ciento y no pedía nada a cambio, siempre en función de lo que era el equipo. En un equipo no solamente brilla un jugador que anota, sino también el que toma los rebotes, ayuda, pone bloqueos y se habla muy poco de ese jugador. Sebastián era un jugador de esos. No podía faltar en un equipo”.

Diego Maggi: “Otro jugador que me ha posibilitado jugar de memoria con él. En ese tiempo no teníamos muchas ofensivas, pero tratábamos de ejecutarlas bien. Diego estaba listo a todo lo que pasaba ofensivamente con el equipo. Recibía mucho juego, le hacíamos llegar la pelota para que termine la ofensiva. Ha demostrado ser uno de los mejores pivots de la Argentina. Ha ganado cinco ligas nacionales con equipos diferentes”.

Por último, reflexionó acerca de la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial. “Hay que tratar de quedarse el mayor tiempo posible en la casa, cuidarse, el distanciamiento, el barbijo. No es facil el encierro para mucha gente, para otros a lo mejor sí, pero no quedan muchas alternativas. Hasta que la vacuna llegue va a pasar un tiempo, pero pensando que se están haciendo las cosas bien y la sociedad está ayudando y mucho. Me parece que la vida no va a ser normal, a partir de que esto pase, que no se sabe cuándo va a pasar tampoco. Habrá que ajustarse a esta situación de andar por la vida de otra manera, todos y esperando que eso no genere desconfianza entre las personas. Eso es lo difícil que va a ser cuando pase todo esto. La economía también está muy golpeada y tiene que haber una aperturapara algunas actividades”, opinó.