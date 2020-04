Claudio Ramírez, desde Miami: “Fue muy feo cuando se comenzó a cerrar todo”

19/04/2020 - 23:05 Deportivo

La pandemia del coronavirus generó miles de trastornos en todo el mundo con su avance. Poco a poco, los países en los cinco continentes fueron cerrando sus fronteras. Argentina fue uno de los primeros en decretar la cuarentena obligatoria en América Latina y ello acarreó varias decisiones más, como la de impedir que sigan entrando vuelos internacionales a sus principales aeropuertos.

Esta es la historia de un santiagueño que sigue a la espera de la vuelta al pago. Claudio “Cata” Ramírez, fue entrenador de las divisiones formativas de Mitre hasta agosto pasado y el 1 de marzo, viajó a Hollywood, Florida, en los Estados Unidos (cerca de Miami), para completar un trabajo pendiente junto a su hermana, quien vive allí hace 20 años.

Claudio compró los pasajes en noviembre del año pasado. Tenía pasaje de regreso para el 30 de marzo, pero el avance de coronavirus le complicó los planes en demasía.

“Mi hermana tiene 20 años viviendo en Hollywood. En noviembre del año pasado compré los pasajes. Tenía que volver el 30 de marzo pero ante toda esta situación, pude reprogramarlo para el 26 de marzo. La idea era venir a hacer un trabajo, pero quedamos a mitad de camino con ese tema y ni siquiera pude aún regresar”, contó Ramírez, en diálogo con EL LIBERAL.

“Fue una situación muy fea cuando comenzó a surgir todo esto. Argentina cerró sus fronteras el 27. Tenía que viajar por Latam, con escala en Chile. El día que tenía que partir, me presenté para viajar y el vuelo estaba programado con normalidad. Pero ahí se complicó todo. No embarqué porque no podía quedarme en tránsito en Chile. Argentina solo permitía Aerolíneas y no pude salir. Varias personas de diferentes nacionalidades pudieron viajar a sus países pero a mí no se me permitía porque no me dejarían ingresar al país”, contó.

Gestiones

Seguidamente, el ex entrenador de Mitre aseguró: “Hablamos a Aerolíneas, al consulado, a todas partes, Me pasé todo el tiempo viendo las medidas, los noticieros. Una situación muy fea. Hubo vuelos de Aerolíneas semanas atrás, pero no tenía el dinero para pagármelos. No lo tenía, sino estaba ya en Argentina. Eran vuelos de repatriación, pero había que pagarlos”, destaca el santiagueño, quien está a la espera para saber si podrá ser incluido en un vuelo que saldrá desde Miami el miércoles próximo, para volver al país a cumplir con el respectivo aislamiento.

“Hoy estoy a la espera para ver si me incluyen en esos vuelos y, si es así, cuánto me saldría. Todos los vuelos de repatriación están saliendo de Miami. Yo estoy bien porque estoy en la casa de mi hermana, pero tengo toda mi vida en Santiago. Tengo cuatro hijos, de los cuales tres están en Santiago”, asegura “Cata”.

Con respecto a la situación en Estados Unidos por la pandemia, Claudio contó: “Nueva York la está pasando mal. Aquí no están tan mal. La cuarentena no es obligatoria como en Argentina, pero la gente es responsable y la cumple. Es bueno a la hora de analizar que Nueva York tiene 23 millones de habitantes y recibe 70 millones de turistas por año”, comentó Ramírez, quien fue colaborador de Edgardo Sbrissa en Mitre hasta el año pasado.