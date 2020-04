Estimular a los niños futbolistas con tareas virtuales es el desafío de las escuelas

20/04/2020 - 00:57 Deportivo

El presente de las escuelitas de fútbol no escapa de lo que es hoy la realidad. Todas están sin actividad en terreno y respetando las recomendaciones emanadas del gobierno nacional y provincial.

La pandemia del coronavirus es la principal causa por las cuales las escuelitas deben cumplir con el protocolo y esperar que todo termine para volver a empezar.

“El 13 de marzo fue el último día que tuvimos actividad en la escuelita. Venimos cumpliendo con las recomendaciones del gobierno y respetando todo lo que hay que hacer en este sentido. Lo más lógico es quedarnos en casa y esperar para ver cómo sigue este tema que preocupa y mucho”, expresó Jorge Donis, uno de los entrenadores del medio y que cuenta con muchos niños que suelen asistir a las clases durante la semana.

La falta de entrenamientos y de partidos, hace que algunas escuelas busquen la forma de que los chicos no pierdan las ganas de estar junto a la pelota y mucho menos la motivación.

“Estamos haciendo lo que hoy nos permite la tecnología. Algo similar a lo que pasa con los docentes que están enseñando a sus alumnos por medio de las aplicaciones virtuales. Por ahí les enviamos algunas instrucciones para realizar en la casa y así mantenerlos en movimiento”, agregó Donis.

El entrenador también se mostró pesimista de cara al futuro. “Pienso que el 2020 será un año perdido. Ojalá que los chicos puedan recuperar el año escolar que es lo más importante en este caso”, indicó.

Otra de las que está sintiendo los efectos del coronavirus es la escuelita de Eduardo Lugones.

“Tampoco ellos están yendo a la escuela. Desde que empezó la cuarentena, prácticamente nos estamos manejando con mensajes con el grupo de padres”, aclaró el responsable de la escuela Galguitos.

Lugones también está trabajando en Central Córdoba con las formativas y es ahí donde se aplicaron algunas metodologías de trabajo.

“Estoy al frente de la Octava División de la AFA y allí implementamos la aplicación del zoom para mantenernos en contacto y cumplir con algunas rutinas en la casa. Lo hacemos en toda la semana y siempre de manera conjunta. Empezamos a las 8.30 de la mañana con el desayuno. La idea es que en lo posible no se noten los cambios y las costumbres, especialmente en el tema de los horarios. A las 17 horas, nos volveremos a juntar por la misma vía para realizar el entrenamiento. Hasta hemos armado cosas caseras para utilizar como herramientas de práctica”, apuntó.

La novedad por el lado de la escuelita es que se decidió sumar a la familia a las actividades virtuales de los lunes, miércoles y vienes.

“Queremos que todos participen en la casa y los chicos se sientan acompañados y apoyados por la mamá, el papá y todos los demás integrantes de la familia”.

Lawn Tennis Club

Adrián Jiménez es el coordinador de la escuela de fútbol del Santiago Lawn Tennis Club y el hombre que tiene una visión particular sobre la forma de encarar esta situación de la pandemia con los chicos. “Para nosotros es un momento de adaptación a esta crisis, a la adversidad no tenemos la posibilidad de elegirla, pero sí podemos elegir la actitud para enfrentarla”, señaló Jiménez.

Luego amplió: “El camino que elegimos es el de estar en contacto mediante los grupos de whatsapp que cada categoría tiene y por medio de los mismos nuestro equipo de profesores comparten los ejercicios que tienden a ser simples y de fácil ejecución y que cada familia los adapta a sus espacios, horarios y a su contexto”, señaló.

“Consideramos que es muy importante cuidarnos en este momento de incertidumbre en el que no podemos ver a nuestras familias, no podemos ver a nuestros amigos, los niños no pueden ir al colegio y no pueden jugar libremente. Es por ello que los ejercicios se los comparte cada inicio de semana. No lo hacemos diariamente para no sobrecargar a los niños y a las familias con tantas tareas y para no caer en algo rutinario y así poder renovarnos continuamente”.

Jiménez destacó en este sentido, el apoyo de los padres para que se puedan cumplir con los objetivos.

“Lo que aconsejamos a los papás es que el niño satisfaga su necesidad de movimiento por los innumerables beneficios que conlleva para su salud física,psicológica, intelectual y social.

Quiero destacar también el apoyo y el acompañamiento en este momento de la comisión directiva, de la subcomisión de fútbol y de todos los papás de la escuela de fútbol del Santiago Lawn Tennis Club”.

La escuela de Atlético Santiago tampoco escapa a la realidad y para mantener la estimulación de los chicos, se optó por darles algunas tareas que sirvan de gimnasia y preparación de cara al futuro.

“Nos prendimos un poco con los retos que aparecen en las redes sociales, como por ejemplo el del papel higiénico. También los instamos a que se queden en la casa y que cumplan con todas las recomendaciones que llegan desde el gobierno con la cuarentena”, afirmó Alejandro Guzmán, uno de los entrenadores de la escuela.