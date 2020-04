Nahuel Valenzuela: “Veía al golf como un juego aburrido hasta que me atrapó”

20/04/2020 - 01:06 Deportivo

El golf es un deporte que atrapa y que mide la capacidad técnica de un deportista con espíritu competitivo. No ha de jugar aquel que no sepa tomar un palo ni mucho menos apelar a la eficacia para introducir la pelotita en cualquiera de los hoyos distribuidos en el campo de juego. Ahí se ve el arte de la pegada y de la precisión. Ni más ni menos.

En Santiago del Estero hay un joven de 21 años que la viene remando con todo y que puede ser un emblema de cara al futuro. Es Nahuel Valenzuela que abrazó desde chico esta pasión y que lo disfruta como aquel inolvidable primer día.

“Me costó, pero tuve la suerte de tener a un grupito de personas que me apoyaron desde el inicio y también al gran sacrificio de mis padres”, expresó Nahuel cuando hizo un pequeño repaso de lo que fueron sus comienzos con la actividad.

Y dentro de esa juventud, hubo algunos acontecimientos que hoy los recuerda como anécdotas y que le provocaron dolores de cabeza a más de uno.

“Fue en un torneo Interfederativo que se jugó en Salta. Integraba el equipo del NOA y aquí vino la cuestión”, comentó.

“Estábamos alojados con el equipo de varones en la habitación y se nos ocurrió jugar con las almohadas. Ya era hora de dormir, pero igual rompimos las reglas. Yo cada tanto salía a ver si venía nuestro coach para controlarnos. Hacíamos mucho ruido. Cosas de jóvenes”, agregó.

Todo terminó cuando el entrenador del grupo se dio cuenta de esta situación y fue a ver qué pasaba en la habitación de los varones.

“Cuando salí a verificar si venía el coach, abrí la puerta y lo encontré a centímetros de mi cara. Imaginate la de él cómo estaba”, recordó en medio de risas.

La alborotada noche se completó con todos silenciosos y con el riesgo de que sufrieran algún tipo de sanción. “A la hora del desayuno al otro día, nos comimos la sanción disciplinaria”.

Curiosa visión

¿Y cómo veía el golf Nahuel antes de empezar a jugarlo?. Él mismo lo cuenta.

“Lo veía aburrido y me parecía loco que jueguen por ejemplo en medio del rayo del sol. Pero cuando lo empecé a practicar fue algo increíble. Ya no me importaba el calor ni nada”.

La sociabilización forma parte del ambiente de cualquier disciplina deportiva. Y fue ahí donde Nahuel conoció a personas que lo ayudaron mucho y que le brindaron todo su respaldo y apoyo.

“Entre los amigos está Valentina Curet (otra destacada golfista santiagueña), una gran amiga y persona. Con ella compartí muchos viajes y torneos. También uno de los grandes amigos que me dio este deporte fue Raúl Lorenzo. Hoy lo extraño más que nunca. Tanto adentro como fuera de la cancha. Que descanse en paz, mi gran amigo”.

Nahuel tiene un corazón noble y es un chico que sabe relacionarse con la gente que admira y aprecia.

Con Raúl hicieron una linda amistad que va más allá de cualquier diferencia. Ayer lo recordó de corazón y seguro que hubo un nudo en la garganta.