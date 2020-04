Yemina, la santiagueña que venció al coronavirus: “Pasé por días horrorosos y hubo momentos en los que dije: me rindo”

20/04/2020 - 01:17 Santiago

Hoy la historia de Yemina Cristina, la joven santiagueña radicada desde hace 14 años en Madrid, España, uno de los sitios más golpeados por el Covid-19, transita por un carril diferente. Es una de las infectadas por coronavirus, que aunque no sufrió los síntomas más graves, vivió más de 20 días “horrorosos” como ella misma los califica, en los que incluso llegó a decirse “me rindo” y ponerse en manos de Dios, a quien imploró porque cuide a sus hijos y a su marido.

En estos momentos, todo aquello es sólo un mal recuerdo y se anima a celebrar la vida. Aunque todavía no le hicieron el estudio definitivo, los médicos que siguieron su caso le confirmaron que está “limpia” y que podía hacer su vida normal, con los cuidados necesarios, pues la amenaza del virus sigue latente en las calles de su ciudad y del mundo.

Para Yemina, creyente y practicante de la religión Evangélica, su fe, traducida en la oración, ayudaron mucho para su recuperación. Asegura: “Dios ha tenido cuidado de mí”, y que su profunda fe la hizo convertir su malísimo estado de salud en una “experiencia super bonita” cuando se puso en oración.

¿Cómo definirías esta experiencia que has vivido?

(Suspira y hace un silencio profundo) “Soy creyente, evangélica, y le doy muchísimas gracias a Dios, porque aunque he tenido todos los síntomas que te puedas imaginar, lo peor, la falta de oxígeno, el no poder respirar, no lo he tenido, así que creo que Dios ha tenido cuidado de mí, no ha sido una experiencia bonita para nada, pero he sentido el cuidado y el amor de Dios hacia mi vida”.

Reconoce que para algunas personas no tan aferradas a su fe, esto “tal vez suene un poco raro”, pero asegura que es lo que ha experimentado.

“He pasado por los primeros cinco días que han sido horrorosos, que yo creía que me iba a morir, no estaba bien físicamente ni anímicamente, mi cuerpo no entendía a mi cabeza y mi cabeza no entendía a mi cuerpo, y hubo momentos en los que dije ‘me rindo’, incluso en mi habitación estando solita le dije a Dios que si me quería llevar que cuide a mis hijos y a mi esposo, llegué hasta ese punto. No me he sentido nada bien”, relató Yamina a EL LIBERAL vía telefónica desde Madrid.

Pero asegura que dentro de toda esa angustia y ese dolor, ha tenido “una experiencia super bonita”, porque sintió “que Dios estaba conmigo y poco a poco fui saliendo, me he sentido muy arropada, con mis oraciones, con todo el mundo preguntando cómo estaba, preguntando por mí, y sobre todo, poniéndome en oración, rezando por mí, y eso me ha ayudado muchísimo, como no tienes una idea”.

“De verdad que ha sido increíble y no me canso de dar gracias, porque realmente me siento privilegiada, realmente ha sido un proceso duro, pero en medio de todo esto he visto la mano de Dios hacia mi vida. Ha sido una experiencia muy dura, pero a la vez me he sentido mimada y respaldada”, dice con evidente emoción y gratitud.

“Celebré estar viva y sana”

Dentro del panorama de mucha paz y tranquilidad que se vive ahora en el departamento de Yemina, el pasado martes 14, al otro día de que los médicos del hospital le hayan asegurado que ya estaba “limpia” del virus, festejó su cumpleaños.

“El día lunes estuve en urgencias y ya el martes me hice mi tarta de cumpleaños aquí con mi familia y la pasé muy bien. Hubo una doble celebración, porque estoy viva y estoy sana”, asegura.

Junto a su marido Francisco y a sus hijos Nicole y Gael apagó las velitas por su nuevo aniversario.

“A mi tarta me hice de colorines en el medio”, cuenta, y eso tiene un significado que lo explica según sus convicciones religiosas: “Tiene que ver con el Pacto que Dios hizo con Noe, confiando en que todo va a estar bien”.

Su último paso por el hospital fue a causa de una tos persistente

Respecto de su situación actual, Yemina asegura que se encuentra muy bien y que los médicos le dijeron que estaba “limpia”, aunque espera que esta semana le avisen cuándo le harán los estudios definitivos.

“Hace una semana lo que me quedaba era la tos. El pasado lunes me fui al hospital para que me hicieran los estudios y descartar que fuera neumonía, y gracias a Dios no había nada de eso, estaba limpia así que me mandaron a casa con algunas medicinas porque estaba un poquito inflamado el sistema por tanto que había tosido, pero todo bien, gracias a Dios”, comentó.

Dijo que ya hace una “vida normal”, porque transcurrieron los 21 días que se requieren para el paso de la enfermedad, que son 14 por el ciclo propio del virus, más otros siete porque se supone que sigues siendo un foco de infección. “Ese tiempo ya lo he superado”, asegura.

“Cuando estuve el lunes en el hospital, pasé por tres casetas (consultorios) para que me atiendan, en uno hicieron todo el protocolo de atención, me pidieron los datos y por qué había ido, luego ya me atendieron los médicos y luego de que les comenté que estaba por mi tos que no me pasaba, me preguntaron por otros síntomas y no me hicieron ninguna prueba específica. Me dijeron que estaba bien y que me fuera a mi casa, donde debo esperar a que me llamen para sí hacerme los estudios definitivos”, relató Yemina.

Comentó que si no se es funcionario del gobierno, no se hace ninguna prueba inmediata, por lo que debe esperar a que se pongan en contacto con ella esta semana para que le realicen la prueba definitiva.

“En el hospital, la doctora que me atendió me dijo que me quedara tranquila, que ya habían pasado los 21 días de mi enfermedad, que ya estaba limpia, pero que debía estar atenta a tal o cual síntomas. Luego me llamaron para decirme que habían visto mis estudios y que podía comenzar a hacer mi vida normal, pero de todos modos, debo esperar esta semana a ver cómo sigue todo esto. Yo no voy a salir, o si lo hago será con mi mascarilla y guantes, como he estado saliendo cada vez que me fui a una urgencia. Falta eso para estar 100% tranquila, pero en principio, y según como he ido evolucionando, me han dicho que estaba limpia, que ya habían pasado muchos días”, ahondó.