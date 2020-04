Expendedores buscan avanzar en una baja salarial del 30% para evitar cierres

20/04/2020 - 01:23 Economía

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles local (Cepase) iniciaron conversaciones con el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (Soesgype) con la intención de llegar a un acuerdo para reducir los salarios de los empleados del sector en un 30%, durante el lapso por el cual se prolongue el aislamiento.

Señaló que esta medida obedece a la caída que tuvo la venta de combustibles en la cuarentena y para evitar la pérdida de fuentes laborales.

Hasta ahora, a nivel nacional hubo diferentes centrales gremiales que acordaron con las patronales la reducción salarial: los metalúrgicos (UOM) y también el sindicato Smata (automotrices). A su vez, también cerraron acuerdos, los sindicatos de expendedores de Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan.

El titular de la Cepase, Pedro Llorvandi, señaló que ‘dentro de la Confederación de Expendedores del Centro (Cecha) estamos llevando adelante conversaciones con el sindicato Soesgype sobre el convenio colectivo de trabajo 371/03 y el motivo de este diálogo es llegar a un acuerdo con el gremio para poder llevar tranquilidad y previsibilidad a los trabajadores de estaciones de servicio’.

Destacó en este sentido que ‘provincias como Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis han acordado una normativa entre la parte empresarial y sindical, en base al artículo 223 bis del convenio colectivo y de la Ley de Contratos de Trabajo, a partir del cual nos permitiría a la patronal poder pagar al trabajador como en Córdoba un 68% del sueldo, lo que permitiría descomprimir la difícil situación que están viviendo hoy las estaciones de servicio y sus propietarios con respecto que estamos teniendo guardias mínimas en las estaciones de servicio’.

En este punto, señaló que ‘hay personal de más, que no tiene lugar para trabajar y llega fin de mes y el empresario de estaciones de servicio se ve con la imposibilidad de afrontar todos los compromisos que implican las estructuras comerciales de las empresas, con lo cual llegar a un acuerdo y a un entendimiento con la parte sindical es muy importante’.

Añadió que ‘no estamos pidiendo nada en nuestro rubro que otros sectores no hayan ya acordado, como por ejemplo la UOM que ha acordado en esta misma sintonía entre la parte gremial y empresarial, el pago del 70%de los sueldos a aquellos trabajadores que están sin actividad, recordemos que todo lo que es la parte industrial como la producción de autos o de partes de vehículos está parada, entonces, esto implica que nosotros estamos preocupados por la situación laboral de nuestros trabajadores’.

Puntualizó que ‘nadie está con la intención de disminuir el plantel pero sí estamos muy preocupados por cómo afrontar los compromisos que vamos a tener a fin de mes, con prácticamente ventas nulas’.

Apuntó, que ‘la UOM a nivel nacional ha llegado a un mismo acuerdo, estamos hablando de algo hasta tanto esta cuarentena y este flagelo se termine, esperemos que sea pronto’.

No obstante, indicó que ‘mientras tanto lo más importante es que nuestras empresas sigan vivas, no podemos permitir que nuestras empresas se mueran porque si se mueren, se pierden puestos de trabajo, entonces nuestro propósito es que la empresas sigan vivas para que nuestros trabajadores sigan al pie de la empresa. El final de la empresa también implica la finalización de la actividad y de la relación laboral y no queremos eso’.