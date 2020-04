Bob Dylan récord: qué manuscrito de canción sale a la venta por u$s 2,2 millones

20/04/2020 - 13:14 El Cronista

El manuscrito de la famosa canción de Bob Dylan The times they are a-changin' fue puesto a la venta por un coleccionista privado con un precio inicial de u$s 2,2 millones.

Hasta el momento, el precio más alto pagado en una subasta por un artículo de este tipo había sido también un manuscrito de otra de sus canciones: 'Like a Rolling Stone' se subastó en u$s 2 millones.

Esta eventual venta podría batir un récord en el ámbito del rock. Así lo destacan diarios de Los Ángeles, según comentarios realizados por Gary Zimet, propietario de la firma Moments in Time, que comercializa documentos artísticos como autógrafos o distintos manuscritos.

El directivo aclaró que este texto no forma parte de una subasta, sino de una venta privada, y reveló que originalmente había sido propiedad del actual manager del artista, Je Rosen.

En el papel escrito de puño y letra de Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016, hay algunos garabatos y tachaduras con cambios en algunos pasajes.

Además de esta letra, también están a la venta los textos pertenecientes a las canciones 'Subterranean homesick blues' y 'Lay Lady Lay', también de Dylan, pero en u$s 1,2 millones y u$s 650 mil, respectivamente, es decir cifras bastantes más bajas que las que se piden por The times they are a-changin'.

Según Zimet, estos valores responden al impacto que la publicación de estas canciones tuvieron en la cultura popular. El vendedor de este manuscrito mantiene su identidad en el anonimato; sin embargo, la última noticia que se tuvo de este texto es que había sido adquirido en una subasta de 2010 por poco más de u$s 400 mil.

En las últimas semanas, Bob Dylan, de 78 años, volvió a ser noticia por la publicación de dos nuevas canciones, una de ellas de 17 minutos, titulada 'Murder most foul', inspirada en el asesinato al presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, en 1963; y otra estrenada la semana pasada, llamada 'I contain multitudes'.