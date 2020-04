Los otros talibanes

20/04/2020 - 14:46 Opinión

Por María Rita Oubiña. Periodista

Ahora en cuarentena, más que nunca veo televisión. Amo la pantalla chica porque me hice en ella, mi carrera empezó allí, cuento al caso, y aclaro que el amar algo no implica no verle los defectos.

A veces me siento Peter Sellers en "Desde el Jardín", diciendo "I like to watch tv" como una letanía, simplemente porque es mi ventana a la vida real. Lo que me pasa con la televisión es que la amo y la critico.

Hoy con el virus pandémico asistimos a una televisión en la que la información más banal con la que una despeja la cabeza se tiñe de información de miles de opinadores/expertos sobre el tema que nos convoca. El mentado virus con coronita.

Muchos de esos médicos (algunos no infectólogos) opinan largas horas. Incluso el mismísimo Nelson Castro, a la sazón neurólogo, no infectólogo, mientras disfruta el poder ser repatriado al canal que ya lo estaba expulsando mandándolo al exterior, casi como un corresponsal de guerra. Hoy sentadito a un costado del escenario, del noticiero central del canal de Constitución, nos tira una serie de datos pesimistas dichos con buena dicción y mejor oratoria, mientras que en el otro lado de la pantalla, Marcelo Bonelli nos enseña que se puede ser periodista del prime time diciendo "preisamente" y obviando todas las letras posibles en una misma oración. Para los postres, Leuco jr. se saca el saco en neto tono decontractée. Al fin y al cabo hay que aprovechar la coyuntura y cotizar en el mercado femenino. Hago zapping y veo a Maju Lozano que aspira las eses para empatizar con la gente y en una misma oración dice que fulano es un "flor de p" por romper la cuarentena y luego le prodiga su comprensión porque "tal vez no tiene un mango pa´ dale ´e comer a sus hijo". A la noche me nutro con Viviana Canosa que presume de su bello rostro y veo un informe de distintos lugares del país en los que la gente enfrenta con enjundia a la policía, advirtiendo en qué puede derivar la situación económica. Ah, todo esto sazonado con consejos prácticos de la señora de "gambetita ¡y la suegra!. Un pandemónium.

Muchos de ellos aprovechan la ocasión y son expertos en todo. Cuando estudiaba Teoría de la Comunicación me enseñaban que el tema del futuro sería la hiperinformación. Era un visionario mi profesor.

Woody Allen en uno de sus films, con su maravillosa ironía escenificaba el destino de los médicos mediáticos en uno de los círculos del infierno de El Dante.

Allá irían en un tiempo mediato los miles de opinadores con matrícula que traspasan la delgada línea que separa la información de la hiperinformación, antes aludida, anque el afán de figurar.





De pronto, en medio de tantos datos del virus con cetro, una valija voladora hace la correspondiente digresión y nos da la idea de que un "goma", hace lo que quiere y pone en offside el sentido del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Pero volviendo a la queridísima pantalla chica y a su séquito de opinadores, siento que lamentablemente estamos asistiendo a una televisión talibana. Mi querida tele está atestada de hombres y mujeres que aconsejan hasta el hartazgo. Pero ojo, separo la información necesaria de la intromisión irresponsable en futurismo . Eso se lo reservo a Jimena Latorre, la "taradotista" que presagió un año lleno de viajes para nuestro país... Aunque seguro ella seguirá echando cartas al futuro. Si es que nos queda futuro.

"La OMS no recomienda el barbijo", "La OMS dijo que sí al barbijo", "lavate las manos, quedate en tu casa", "el virus es pesado, cae a un metro", no "el virus vuela", "las Pymes están destrozadas" y para colmo "el ángel caído apareció en el cielo" o "qué significa etimológicamente el suicidio", algunos de los temas abordados por la tele porteña. Todo dicho en tono fundamentalista. Pero de ella abrevamos todos, hasta los que la niegan.

En la televisión aprendemos que las curvas dejaron de ser las caderas ideales de una mujer fitness para ser el momento cúlmine de la pandemia en orden a futuras acciones, la viralización era antes la de un video picante, ahora es de la de un enemigo maligno. Las imágenes felices de los famosos son ahora las de sus casas mostrándonos qué bien que pasan sus cuarentenas, en un canto a la alegría.





Churchill decía que una manera de detener al enemigo era dándole opciones.

Un gato cercado por cuatro dos perros puede lastimar hasta los ojos de los canes y ganarles. Es el designio del instinto de conservación.

El hombre en cuarentena es un león enjaulado, si encima le recuerdan todo el día que está enjaulado y no sólo eso, que debe asumir esa jaula como un lugar de creatividad, solaz y esparcimiento, el resultado puede dispararse para cualquier lugar.

El pajarito rompecoco que es la voz de la pantalla chica, todo el día. hablando de cifras, datos renovados, opiniones estériles actúa paulatinamente en el inconsciente colectivo de una sociedad que no asume la idea de que no es dueña de su vida y va perdiéndole respeto a la idea de la muerte.

De todos modos, nos dimos cuenta de algo, al fin y al cabo, el aire no había sido gratis, el virus te deja anóxico, y la sensación es crudelísima. Esta pandemia, entre otras cosas nos enseñó esto.

Mientras tanto los dejo, tengo que ir a ver tele...

P.S. (sobre el cierre) Cuando ya creía haberlo visto todo, un documental muestra imágenes desgarradoras, con voces de fondo y llantos desde un hospital en Wuhan. Y me quedo hipnotizada, luego pienso si no será como la llegada del hombre a la luna que dicen fue un montaje hollywoodense. Avisan allí que el virus oriental habría sido manipulado y ya mi cabeza estalla en mil pensamientos.

Ahora sí, apago el televisor.-