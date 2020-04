Reconocido tenista violó la cuarentena

20/04/2020 - 20:02 Deportivo

Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino de Copa Davis, violó la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno Nacional hace un mes por la pandemia de coronavirus. El ex tenista no pudo justificar su presencia en las calles porteñas al ser abordado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

El ex deportista, de 41 años, estaba acompañado por el productor Sebastián Ortega en el barrio de Recoleta. Gaudio, se excusó con que estaba camino a un supermercado cercano a su domicilio (fue cerca de las 20.30 y deben cerrar a las 20 en Capital Federal), pero el personal de la comisaría 2A decidió labrarle una notificación, que derivó en una causa penal.

"Yo no firmé nada, no sé cómo me hizo el acta", expresó el Gato, aunque fuentes policiales indicaron que ni él ni Ortega "pudieron justificar su permanencia" en la vía pública durante la noche del domingo.

La causa penal por incumplir el artículo 205 del Código Penal quedó a disposición del juez Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán.

Esta norma indica que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".