Una pediatra bandeña le da pelea al coronavirus en Barcelona

20/04/2020 - 21:38 Santiago

La crisis del coronavirus en Barcelona, ciudad española en donde la epidemia se cobró la vida de más de ocho mil personas, provocó un inesperado cambio de rutina laboral y de formación académica en Belén Coronel Arismendi, médica nacida en La Banda quien, desde hace dos años, vive y realiza un máster en Gastroenterología Pediátrica en la Facultad de Medicina de la capital de la comunidad autónoma de Cataluña.

Al desatarse la pandemia, tanto Belén como Sara Feo, Beatriz Mínguez y Nathalia Guevara, entre otras, sus compañeras de la maestría, fueron asignadas por la universidad en donde cursan la especialidad al Hospital Sant Joan de Déu (San Juan de Dios), nosocomio de referencia de Pediatría de Barcelona, para atender a enfermos de Covid-19.

“Un poco de miedo te da. Pero al miedo hay que dejarlo de lado y uno tiene que tomar los recaudos necesarios. Uno es médico y tiene que hacerlo, siempre y cuando te protejas vos, porque es lo primero que hay que hacer”, resaltó Belén a EL LIBERAL.

“Mi trabajo ahora está siendo muy atípico. Hay médicos que están trabajando, pero no lo hacen de manera presencial sino desde su casa, de manera telefónica, para lo que no es esencial en la medicina. El resto de los médicos han cambiado sus tareas y están en la primera línea de batalla”, consignó la profesional que se formó en la Universidad Nacional de Medicina de Córdoba, en la Argentina.

“Tengo compañeras que son pediatras y que hoy por hoy están atendiendo a adultos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en donde no se toma más en cuenta las especialidades, directamente sos médico a secas. Entonces, como médico, vas y atiendes lo que toca, que sería la guardia. Todo se ha convertido en atención de guardia para lo que es Covid-19. Vas variando de sector. Es muy poca la medicina que se está haciendo de manera especializada. Es decir, Neurología no está funcionando como tal, Gastroenterología y Traumatología tampoco”, detalló la pediatra bandeña.

“A los únicos que se están atendiendo son a los adultos. La idea de la parte pediátrica es un número de teléfono. Si tienes a tu hijo enfermo, llamas por teléfono. A través del teléfono, el pediatra te va guiando y es él que te dice si acudes a tu lugar de urgencia o no”, dijo.

No se ha llegado a trabajar con un hospital desbordado. Se trata de un hospital pediátrico que se ha modificado bastante en este último tiempo y ha quedado dividido. La mitad del hospital se habilitó para la población adulta y la otra ha quedado para lo pediátrico urgente. Está tan bien diseñado que tiene una estructura que te lo permite”.

CONOCIENDOLA

Belén Coronel Arismendi nació en La Banda, ciudad en donde cursó la escuela primaria en la Escuela Normal “Dr. José B. Gorostiaga”. En tanto, la secundaria la hizo en la Escuela Normal “Dr. Manuel Belgrano”, de Santiago. A la carrera de Medicina, y su posterior especialización en Pediatría, la hizo en la Universidad Nacional de Córdoba.

En el año 2015 viajó a Barcelona (España) para hacer sus últimos meses de residencia. Después, retornó a la Argentina. Trabajó en su país con la intención de regresar a Barcelona para hacer la especialidad de gastroenterología pediátrica. Desde octubre del 2018, realiza este máster en el Hospital San Juan de Dios, institución de pediatría de referencia de Barcelona. Este centro asistencial cuenta con más de 600 especialistas formados en hospitales de todo el mundo.

“En España, la gente respeta mucho la cuarentena”

La médica santiagueña puso de relieve el comportamiento del ciudadano español tras declararse el aislamiento obligatorio y preventivo en España. “En Barcelona, la gente ha sido bastante consciente con el tema de la cuarentena. La respetan mucho. La gente va por la calle con barbijos y con guantes inclusive. Respeta los metros de distancias cuando tiene que hacer cola en el supermercado. La gente ya las está incorporando hasta para el futuro. Por más que esto pase, la gente va a ser mucho más cautelosa”.

Además, Belén encomió las medidas adoptadas por el gobierno argentino para frenar los contagios, y al mismo tiempo comparó la actitud que adoptó el gobierno español en ese sentido. “La Argentina ha tenido una gran ventaja, que ha sido el tiempo. Aquí, a principio de enero, no se le ha hecho caso a China. Después, no se le hacía caso a Italia y tampoco se le hacía caso a Madrid que estaba con un altísimo número de contagios”, remarcó.

“Nosotros no estamos en la primera línea en la batalla”

Belén profundizó en lo que respecta al rol de su especialidad en este contexto. “Mi especialidad depende directamente de la universidad y no del hospital. La subespecialidad está suspendida desde el 12 de marzo, porque el decano de la Facultad emitió un decreto donde pedía las suspensiones de todas las actividades universitarias, tanto dentro de la universidad como fuera”, indicó.

“Estoy en una especialidad que no actúa en la primera línea en la batalla. Primero, siempre, han acudido, en líneas generales, a anestesistas, a gente que hace terapia intensiva y después al resto de las especialidades”, reveló.

“Debemos ser empáticos”

Amante de su tierra, Belén no pierde las esperanzas de un pronto regreso a la Argentina, especialmente a La Banda, en donde viven sus padres Rubén Coronel y Nilda Arismendi, y sus hermanos Ramiro y Candela.

Está en contacto permanente con ellos y se preocupa constantemente por la situación en su país y en su provincia. Con esos sueños intactos de volver, junto con Juan, su pareja desde hace un año, en estos tiempos de cuarentena en la Argentina, Belén aconsejó a sus compatriotas y a sus comprovincianos a ser empáticos.

“Primero y principal, debemos ser empáticos. Yo creo que en este momento lo que tenemos que aprender todos es la empatía. Es fundamental. Yo vivo con una mujer de 75 años, Lidieta Ferro Bermúdez, que no sólo es argentina sino que compartimos la profesión ya que ella es anestesióloga y está jubilada. Y, justamente, porque vivo con una persona mayor mi cuidado es extremo. A mí no me puede pasar nada, pero ¿si traigo el virus y la contagio a ella? Uno tiene que pensar en el prójimo y no en uno mismo”, indicó. l