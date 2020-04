Para Simón, la prioridad de Boca es comprar a Alonso

20/04/2020 - 22:41 Mundo Boca

Juan Simón, ex jugador y director deportivo de Boca Juniors, destacó las cualidades de la defensa del actual campeón de la Superliga y en ese sentido dijo que la prioridad cuando se abra el libro de pases debería ser contratar al zaguero central paraguayo Junior Alonso, cuyo préstamo caduca el próximo 30 de junio.

Simón destacó la importancia de que el club de la Ribera pueda comprar el pase del defensor paraguayo, cuya ficha pertenece al Lile de Francia.

“Boca tiene hoy cinco centrales de muy buen nivel, y lo incluyo al chico Gastón Avila, pero yo pondría prioridad en la compra de Junior Alonso y pagaría los tres millones y medio de dólares que cuesta su pase”, dijo el ex defensor xeneize en el programa “Boca de selección” que se emite por AM 770.

“Por supuesto que no sé cómo quedará la economía del club después de la pandemia. Pero antes del coronavirus nadie dudaba de que la cifra no era algo que Boca no podía pagar. Ahora, con este parate del fútbol, si esto te cambia la situación económica no lo sé, no me meto en la economía del club, pero futbolísticamente no hay dudas de que hay que comprarlo”, agregó Simón.

El ex mánager boquense también se refirió al trabajo de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de la institución y a cargo de todo el fútbol de Boca, como alguna vez en la gestión del ex presidente Daniel Angelici lo tuvo el propio Simón.

“Ser mánager de un club de fútbol en la Argentina es muy difícil. Ahora Román va a tener mucho más poder que el que tuvimos Nico Burdisso y yo, porque el presidente Ameal remarcó que de fútbol entiende poco y entonces eso deriva en que Román decida, junto con los ex jugadores que tiene al lado. Y es muy importante que decidan todo ellos”, analizó Simón, actual comentarista de la cadena ESPN.

El ex futbolista tocó varios temas durante la charla, entre ellos el superclásico del 2019 en cancha de River, en el que Boca se paró muy atrás y casi no inquietó a Armani. “¿Cómo voy a poner a un 9 (por Franco Soldano) de volante por derecha? Yo voy y muestro los dientes para que después me respeten a mí. El sistema fue una vergüenza, Boca no puede jugar como jugó ese día”, disparó contra Gustavo Alfaro, por entonces DT de Boca.

Juan Simón, de 60 años, integró la selección nacional en el Mundial Italia 1990 dirigida por Carlos Bilardo; y fue campeón mundial juvenil con la “albiceleste” en 1979 en Japón, con César Menotti como DT. El defensor surgió en Newell’s Old Boys y salió campeón con Boca en 1992.l