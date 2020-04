Inter no bajará la cláusula de Lautaro Martínez

20/04/2020 - 23:00 Deportivo

Inter, de Italia, no rebajará la cláusula de salida de 111 millones de euros para facilitar la transferencia del delantero argentino Lautaro Martínez a Barcelona, de España, asegura la prensa italiana.

En ese sentido, el periódico Corriere dello Sport considera que la estrategia del club catalán para hacerse del centrodelantero del seleccionado que dirige Lionel Scaloni será ofrecer jugadores en la negociación.

Inter está dispuesto a iniciar una nueva instancia de conversaciones y mostrará interés por dos futbolistas puntuales del plantel “blaugrana”: el lateral derecho portugués Nelson Semedo, de 26 años, y el mediocampista Carles Aleña, de 22.

Oportunidad

Barcelona intentará aprovechar ese deseo de la dirigencia italiana para tratar de reducir la millonaria cláusula de rescisión, pero en Milán se mantendrán firmes sobre ese monto.

Por esa razón, el DT de Barcelona, Quique Setién, consideró difícil tanto la llegada del argentino como la del crack brasileño Neymar:

“No soy pesimista ni optimista con Lautaro, me gusta como me gustan los grandes futbolistas, pero no me hago ilusiones con ninguno. Creo que económicamente es complicado acceder a ellos”, admitió el DT.l