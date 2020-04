“Mi escenario es comenzar en agosto”

20/04/2020 - 23:07 Deportivo

Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de Dorna, declaró que “el escenario más optimista” que tiene en su mente “es empezar a correr en agosto en Brno”, aunque precisó que no descarta nada sobre el futuro de los Mundiales de motociclismo a causa de la pandemia por coronavirus. En una entrevista con el programa Radioestadio del Motor en Onda Cero, Ezpeleta dijo: “Lo primero es acabar con esto y que todos tengamos salud, después hacer calendarios y ver cuándo nos podremos mover y viajar a donde nos toque correr”.

El director ejecutivo de Dorna habló sobre tres posibles escenarios que contemplan para la competición. “El más optimista, empezar a viajar a mediados de julio. El 27 de abril tengo que hablar con los organizadores del GP de Alemania, pero lo más optimista sería empezar a correr en Brno y Austria en agosto”.

“No descartamos nada, pero en mi mente está poder hacer carreras a partir del mes de agosto”, repitió Ezpeleta.

Por último dijo: “El peor de los escenarios sería en noviembre. Elegir 2 o 3 circuitos y hacer todo ahí. Probablemente, además, sin público”.

Ezpeleta no descartó que si se llega a esta situación se pueda correr en los circuitos españoles homologados (Jerez, Montmeló, Motorland Aragón y Ricardo Tormo de Cheste).Además, preguntado sobre la posibilidad de que ni siquiera llegase a disputarse el Mundial, Ezpeleta fue claro. “Claro que contemplamos qué pasaría si terminase por no haber Mundial. De no haber, sería un golpe económico muy duro para Dorna, pero ahora mismo no nos estamos moviendo en ese escenario”.

En lo referido al circuito de Cheste, escenario de la prueba escogida para cerrar el Mundial en el mes de noviembre dijo que “Valencia sea la última carrera, sólo es posible en el mejor de los escenarios”. “Ya lo hemos hablado con ellos que de acabar en diciembre buscaríamos para finalizar el mundial un país más cálido”, añadió.

Pese a la pandemia, Álex Rins renovó su contrato con Suzuki

“Álex Rins seguirá siendo piloto oficial del equipo Suzuki de MotoGP para las temporadas 2021 y 2022”. Así comenzaba el comunicado lanzado por el equipo Suzuki para dar a conocer que Rins continuaría dos años más con ellos, según el artículo publicado por el sitio español MotoSan.

Es la primera renovación de esta inusual temporada marcada por el Covid- 19 que aún no ha podido comenzar.

Álex Rins comenzó su andadura con Suzuki en 2017 debutando en la categoría reina. Aunque no empezó con buen pie, ya que este primer año estuvo marcado por una lesión, el equipo japonés siempre confió en él y poco a poco Rins recuperó la fuerza que le caracteriza y demostró su potencial. “La temporada 2019 lo colocó acertadamente entre los principales aspirantes al campeonato, con resultados de carreras consistentes que le colocaron en el Top 5 y dos victorias destacadas: en el GP de Texas y en Silverstone”, explican desde la escudería.

“Muy feliz de poder correr para el equipo de Hamamatsu durante los próximos dos años”, expresó el piloto español en sus redes sociales.

Serían 12 carreras, de acuerdo con las leyes de los países

El directivo español Carmelo Ezpeleta maneja la opción de comenzar más allá del verano europeo con un número aproximado de carreras entre las que podría incluirse el Gran Premio de la República Argentina.

“Sería hacer entre 10 y 12 grandes premios y viendo las leyes de cada país por si se pueden hacer eventos con o sin público. Esto sería octubre, noviembre y diciembre.

Ahora no contemplamos correr menos grandes premios, pero se podría llegar a que fuera un Mundial de 8 carreras”, dijo Ezpeleta.

El CEO de Dorna descartó la opción de que se pueda correr en Finlandia: “Tendrán que ser los organizadores los que lo comuniquen, pero no está todavía ni el circuito homologado”.l