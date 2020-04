Hoy: Juan Angel López, el señor de los ascensos

20/04/2020 - 23:33 Deportivo

Por Daniel Romero / (dromero@elliberal.com.ar)

1 ¿Cuál fue la noche más inspirada de su carrera deportiva?

Creo que fue con Quimsa, jugando de local playoffs contra Ferro, el segundo encuentro de la serie que terminamos ganando en quinto partido.

2 ¿Cuál es su récord de puntos en un juego?

La verdad no lo recuerdo bien, nunca fui un jugador de hacer muchos puntos, pero el máximo en un juego creo fue con Nicolás en el Federal: 29, si mal no recuerdo.

3 ¿Cuál fue la noche menos inspirada de su carrera deportiva?

He tenido noches que no salían las cosas, pero creo que una fue el quinto partido por el ascenso con Formosa. Salí por 5 faltas, no pegaba una, era de esas noches que lo das todo y no sale nada.

4 ¿Acabó alguna vez sin puntos en un juego?

En muchos juegos. No es importante terminar con puntos o muchos puntos, lo importante es ayudar a que el equipo gane.

5 ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

En su momento, cuando era Copa Argentina, con Quimsa ante Villa Ángela y con Española, me tocaba jugar contra Pablo Moldú. La verdad era incómodo jugar contra él.

6 ¿A quién se enorgullece por haber defendido bien alguna vez?

A Mario Romay muy pocas veces lo defendí, pero muy pocas.

7 ¿Lloró alguna vez de tristeza en una cancha de básquet?

Sí, en el quinto partido en Formosa. Fue luego de perder el ascenso después de haber estado a un paso y ese año se nos escapó. Un gran torneo fue ese.

8 ¿Lloró alguna vez de alegría en una cancha de básquet?

La noche del ascenso con Quimsa. Veníamos de perder un año atrás el ascenso y se armó un equipo con casi mayoría de santiagueños. Era un gran equipo y se dio todo.

La gente era increíble.

9 ¿Cuál es su tema musical predilecto?

“Purple Rain”, de Prince.

10 ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió en toda su carrera deportiva?

Silvio Guzmán.

11 ¿Recuerda haberse exasperado alguna vez con un árbitro?

La verdad que no. Siempre fueron charlas del juego y quedaban ahí. Pero creería que no (risas).

12 ¿Del 1 al 10, cuánto conoce del reglamento del juego?

8.

13 ¿Participó alguna vez en una gresca dentro del rectángulo de juego?

En un Argentino en Misiones. La noche anterior al juego con Capital Federal nos cruzamos con ellos y entre broma y broma nos decían que nos sacaban 20, que nos quedemos tranquilos (Marcelo Zanni, Víctor Cajal y yo). Al día siguiente, nos ganaron con ayuda de los árbitros por no cobrarle una clara falta a Ingratta en la última pelota. En ese partido nos expulsaron a cinco, entre jugadores, cuerpo técnico y “Cacho” Banegas, que era el entrenador. Al partido siguiente terminó dirigiendo Fernando Small, creo que con 6 o 7 jugadores.

14 ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

El de Argentino de Junín y el de Quilmes de Mar del Plata.

15 ¿Cuál es el estadio más lindo del país?

La Bombonerita.





16 ¿Cuál es la mejor afición?

No podría decirte otra que la de Quimsa. Lo demostró cuando ascendió de la B al TNA y ni qué hablar de cuando ascendió a la A. De la B al TNA yo estaba en platea, bien cerca de todo.

17 ¿Cuál fue el entrenador del que más aprendió?

Aprendí de todos los entrenadores, creo que en este deporte no dejas de aprender nunca.

18 ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

Que recuerde, no (risas). La noche anterior, nunca. Muy pocos pueden hacer eso.

19 ¿Cuáles fueron los tres mejores compañeros que tuvo en su carrera deportiva?

Víctor Cajal fue con el que más equipos compartí. Con Fernando Small, desde que lo conocí no dejé de aprender de él. Y el “Cabezón” Bruno Ingratta.

20 ¿Cuáles fueron los cinco mejores amigos que le dio el básquet?

La verdad que no podría nombrar y dejar alguno afuera, pero conocí a grandes personas que hoy en día tengo la suerte de contar con ellos y es lo mejor que me dejó este deporte.

21 ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

En Santiago, ¿alguna duda? Las mujeres argentina son hermosas todas.

22 ¿Cuál es la mejor hora para el amor?

La noche.

23 ¿Cuál es su segundo deporte?

El fútbol.

24 ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Me tocó compartir equipo con Cleotis Brown, una bestia en todo sentido, fuera y dentro de la cancha.

25 ¿De quién es hincha en el fútbol argentino?

De Boca, Güemes y Villa María.

26 ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

El voto es secreto (risas).

27 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores santiagueños de todos los tiempos?

Tengo como cinco equipos, pero “Penka”, “Súper Frente”, toda mi infancia mi viejo me habló de su amigo el “Dupla” Carrera, “Tortuga” Deck y Rubén Pikaluk.

28 ¿Cuál es su quinteto ideal de jugadores argentinos de todos los tiempos?

Cortijo, Ginóbili, Nocioni, Deck y Oberto.

29 ¿Cuál es su quinteto ideal de la NBA de todos los tiempos?

Nash, Pippen, Jordan, Robinson y “Shaq” O’Neal.

30 ¿Ya experimentó la sensación de tener un hijo?

Sí, dos varones y dos mujeres.l