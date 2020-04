Montenegro participó de la reunión de la Cabb

20/04/2020 - 23:41 Deportivo

El presidente de la AdC, Gerardo Montenegro, participó de la reunión del consejo directivo de la Confederación Argentina de Básquet, a través de videoconferencia, y los principales ejes fueron los lineamientos para el Plan Estratégico 2020/2027 y el estudio del Anteproyecto para la Reforma del Estatuto Social.

La reunión contó con la participación especial de Horacio Muratore, presidente honorario de Fiba y Cabb, quien dijo en el inicio: “Hace 5 años que no participaba de una reunión de Consejo Directivo. Lástima no poder abrazarlos, pero es momento de cuidarnos mucho. Espero que pronto salgamos todos juntos de esta situación del coronavirus. Los felicito por haber encontrado la posibilidad de reunirse, nosotros en Fiba también estamos implementando esta modalidad de videoconferencia. Los veo muy bien, muy unidos en la búsqueda del objetivo que tiene que ser mejorar el básquet en Argentina”.

Luego, el actual presidente de Cabb, Fabián Borro, manifestó: “Me pone muy contento tener 21 participantes en esta reunión y estoy particularmente feliz de que participe nuestro presidente honorario. También está participando Gerardo Montenegro, presidente de AdC. Esta es una reunión de la familia del básquet”.

El primer punto del orden del día fue la aprobación de la metodología de reunión a través de la plataforma Zoom, en un todo de acuerdo con la resolución de IGJ 11/2020.

En el Informe Institucional, Fabián Borro remarcó: “El último período entero funcionó con un estatuto inhabilitado. También tenemos un atraso sustancial con nuestra Liga Nacional, con la AdC, que no tiene voto en la Cabb. Por otra parte, al asumir como gestión nos encontramos con federaciones que no presentaron sus estatutos ni el acta de designación de autoridades. Muchas federaciones no tienen balance ni certificado de vigencia. Entonces nos queda iniciar el camino de la reconstrucción institucional real, verdadera, con transparencia en serio. La CABB necesita estar entre las mejores también institucionalmente, no sólo en lo deportivo. Para eso el Plan Estratégico es el camino a seguir y lo tenemos que consensuar entre todos”.

Muratore también agregó su opinión: “Estoy muy gratamente sorprendido con lo que acabo de escuchar. No lo podemos pasar en alto. Es algo de avanzada, de actualidad, es lo que queremos desde Fiba y lo que venimos haciendo desde el año 2010, pretendiendo que no solo Fiba lo haga sino también las federaciones nacionales. Tenemos que mejorar las cuestiones institucionales, poner en regla a todas las federaciones provinciales, que estén en claro las obligaciones y derechos, con un órgano que controle. Lo que ustedes están impulsando va a ayudar muchísimo para acompañar los éxitos deportivos”.

Por último, al presentar el anteproyecto de reforma estatutaria, el asesor legal Andrés Gil Domínguez indicó: “El estatuto vigente de la Cabb fue sancionado en 1929, con 3 reformas parciales (1977, 1980 y 1996), luego existieron dos reformas estatutarias integrales que no fueron válidas, incluso la gestión anterior funcionó íntegramente con un estatuto no aprobado. Nosotros empezamos a trabajar siguiendo el modelo Fiba One establecido por la reforma del Estatuto de la Fiba en el Congreso Extraordinario de Estambul de 2014. También amparados en el informe para la mejora del básquetbol argentino elaborado por la Fiba y presentado por Zoran Radovic en 2017. Y por último respetando la lista de verificación de la adecuación de los Estatutos de las Federaciones Nacionales a las disposiciones obligatorias, discrecionales y contextuales exigidas por la Fiba”.l