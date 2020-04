Obreros petroleros acuerdan rebaja salarial de hasta el 70% por inactividad

21/04/2020 - 01:09 Economía

El secretario General del Sindicato del Petróleo, Guillermo Pereyra acordó con las empresas petroleras rebajas salariales de hasta el 70% por inactividad, debido a que las empresa petroleras se encuentran paralizadas desde el 20 de marzo.

Pereyra explicó que la medida se toma para evitar despidos masivos, en un sector que se encuentra en crisis también por la caída del precio del petróleo.

Explicó que “en promedio bajan de 105 mil a 35 mil pesos por mes. Nosotros le aseguramos las prestaciones médicas, ya que estas sumas son no remunerativas”, agregó.

Describió que “el 60% de nuestros compañeros pertenecen a empresas pymes. Nos han manifestado que no van a pagar los salarios porque no tienen dinero. Son 400 empresas que tienen 20 mil trabajadores del sector petrolero que no pueden pagar los salarios ni un mes”.

‘Sabemos que están laburando al límite, pero no están en condiciones y los planes preventivos de crisis habilitan los despidos. Lo que hacemos es sostener los puestos de trabajo, los 35.000 no son para sobrevivir’, sintetizó sobre la reducción salarial.

En declaraciones radiales, Pereyra afirmó: ‘Tenemos 20 mil compañeros en las casas. Las empresas no están facturando desde el 20 de marzo’.

Asimismo Pereyra, se refirió a las tratativas por reducción de salarios para su sector: ‘Hablamos con el ministro de Trabajo Claudio Moroni y nos dijo: ‘Hagan acuerdos’ ‘.l