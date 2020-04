Tinelli ahora se apuró en volver a Buenos Aires para preparar la vuelta de su programa

21/04/2020 - 21:44 Pura Vida

Mientras el Gobierno nacional analiza extender hasta el 3 de mayo o hasta el 10 la obligatoriedad de la cuarentena en toda la Argentina, ya que la fecha fijada para el final de la segunda etapa del aislamiento llegará este fin de semana, Marcelo Tinelli y parte de su familia se apuraron en hacer uso del plan “volviendo a casa” para emprender el regreso desde Esquel, ciudad de Chubut, adonde se había instalado el 20 de marzo pasado.

La prisa de Tinelli por concretar su viaje a Buenos Aires se debió a que el plan dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández para permitir a los que quedaron varados lejos de sus domicilios retornar a sus hogares se inició el sábado pasado y vencía ayer.

Si bien en un primer momento, la noticia de la vuelta de Marcelo a la Capital Federal se manejó como trascendidos, fue su hija Candelaria, quien a través de una fotografía publicada en Instagram confirmó la realización del viaje: la joven cantante se mostró con un barbijo y una almohada para el cuello, adentro de un automóvil.

Junto a Tinelli no sólo Candelaria cumplía la cuarentena en Esquel, sino también su hijo Lorenzo, su esposa, Guillermina Valdés y dos de los hijos que la modelo tuvo con Sebastián Ortega.

El clan Tinelli habría salido por vía terrestre desde Esquel hacia Trelew adonde finalmente tomaron un vuelo a Buenos Aires, no sin antes generar críticas, como ya lo hizo con su arribo a Chubut en marzo pasado y luego con la valija que recibió a través del servicio de taxi aéreo, en la que supuestamente le enviaron medicamentos para dar continuidad a tratamientos médicos, tanto de él como de su hija Candelaria.

Indudablemente Marcelo Tinelli se vio exigido a pegar la vuelta en medio de la cuarentena para seguir de cerca el desarrollo de la producción de ShowMatch, el ciclo televisivo que iba a debutar el 27 de abril, pero que fue pospuesto para las primeras semanas de mayo.

De extenderse el aislamiento preventivo, al conductor se la habría complicado quizás el estreno de la nueva temporada del Bailando, que indudablemente llegará con cambios por los cuidados a los que obliga el coronavirus.

¿Quiénes se preparan?

Y al tiempo que Marcelo desarma sus valijas, los participantes famosos de su nuevo show ya están ensayando para estrenar la pista.

Una de las sorpresas de este año es la humorista Malena Guinzburg, quien después de largas reflexiones se animó a dar el “sí”; y según comentó en el programa radial de Catalina Dlugi, la convencieron explicándole que en el baile, es el varón el que lleva a la pareja, para que no tuviera miedo a las coreografías. Sin embargo, con la pandemia por el coronavirus, todo cambió.

“Resulta que ahora al bailarín ni lo tocás, no lo conozco, lo vi por video. Todo eso que una se podía proteger con el bailarín, ahora estás vos solita con tu alma tratando de hacer un paso”, señaló.

Y agregó: “Los ensayos son por Zoom, hay delay con la música, me choco con los muebles de la casa. La coach me quiere ver y me voy de cuadro cuando hago dos pasos para la derecha. La verdad, lo que yo sentía es ‘esto es impresentable’. Eso me pasó, pero no me arrepentí”.

Malena le pone humor y, en ese marco, hasta que alienta con la posibilidad de consagrarse campeona. “El entrenamiento me interesaba mucho, el no quedarme con la intriga de ‘qué hubiera pasado si...’ y la tranquilidad de que, si yo la estoy pasando muy mal, me voy”, reveló.