“Todas las petroleras están en problemas, sin ayuda, en 2 meses van a concurso”

El ex secretario de Energía y ex director de la petrolera YPF, Daniel Montamat, alertó por el impacto de la cuarentena en todas las empresas petroleras nacionales, situación que ‘llevará a algunas que tienen menos espaldas a caer en concurso, pero también a las grandes como YPF que ya están en problemas ‘ por la caída de sus ventas y el derrumbe en los precios del petróleo.

Para el analista, el escenario se complica aún más para el sector petrolero ante la posibilidad del país de caer en un nuevo ‘default’ de la deuda soberana, lo cual impactará negativamente en proyectos como el de Vaca Muerta que demandan inversión intensiva.

Montamat se refirió a la coyuntura que se vive con el aislamiento social, situación que golpea a partir de la caída de la demanda, a empresas productoras de naftas y gasoil. Detalló que el conjunto de refinerías, antes de la cuarentena refinaban 450 mil barriles diarios de petróleo, transformándolos en naftas y gasoil. Pero ahora, bajaron a 300 mil. Sobran barriles porque ‘la demanda de naftas cayó un 80% y un 50% la de gasoil’.

Detalló que ese excedente de 150 mil barriles de producción no se puede guardar porque ya está saturada la capacidad de almacenaje. Tampoco se puede exportar, porque además, ‘al precio pandemia del barril por debajo de los U$S30 en el mercado internacional, si una empresa quisiera exportar debe pagar una retención del 12%, con lo cual las petroleras hoy tienen un serio problema en la Argentina’.

Puntualizó que ‘las refinerías instaladas están manejando una capacidad de carga muy por debajo de su potencial, están trabajando con capacidad ociosa y no pueden prolongar mucho más esta situación. Si no tienen un alivio, como lo hay hacia otros sectores para afrontar los costos de la coyuntura, en 2 ó 3 meses algunas van a caer en concurso, las que tiene menos espaldas’. No obstante, indicó que ‘también las grandes están teniendo problema porque en este momento con barriles a estos niveles, vendiendo el 20% de las naftas o el 50% del gasoil que se vendía antes, todas, YPF, todas están con problemas serios para seguir desenvolviéndose’.

Señaló que una salida, sería ‘flexibilizar el régimen de retención y después comenzar a hablar de algún precio de referencia, algún mecanismo de compensación que permita sobrevivir en la coyuntura hasta que el mundo pueda restablecer señales y volvamos a un barril de 50 dólares’.

A su vez, se refirió al contexto internacional con un barril de petróleo por debajo delos U$S30 e indicó que ‘este año para Vaca Muerta esta perdido, porque con estos precios no recuperan los costos. El precio de equilibrio que permite recuperar los costos está arriba de U$S 40 el barril pero el Brent está en U$S 20, entonces hay que hacer todos los deberes para cuando vuelva el precio internacional, estemos en primera línea, para ir a tentar inversores internacionales’.

No obstante, al ser consultado sobre cómo influye la negociación de la deuda que está llevando adelante el Gobierno nacional en este tipo de proyectos, señaló que ‘si se cae en cesación de pagos, evidentemente se restringe acceso al mercado mundial de crédito y hay que recordar que Vaca Muerta para llegar a lo que se está produciendo hoy, se invirtieron unos U$S 20 mil millones, casi U$S 5 mil millones por año y si no hay acceso al mercado internacional va a ser un problema’.

“El derrumbe de esta industria augura otras caídas”

Montamat recordó que a nivel mundial, el efecto de una pandemia similar fue en 1917/18 con la fiebre española. Pero, en ese momento la energía dominante era el carbón mineral, no el petróleo. ‘En esa época no se produjo un colapso en la economía y la explicación es simple: hubo cuarentenas en ciertas regiones y países, no hubo un parate de la economía mundial. Esto que sucede ahora es importante, se lo ha hecho para aplanar la curva del contagio, pero ¿hasta cuándo va a durar?. Porque el aspecto del derrumbe en una industria esencial como la petrolera augura que pueden venir derrumbes en otras actividades productivas’.l