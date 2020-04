Karen Pereyra: “La primera vez fue con una bici prestada de ‘Pichón’ Santillán”

22/04/2020 - 00:08 Deportivo

Fortaleza, entrega, amor propio, sacrificio y una mentalidad que va más allá de cualquier circunstancia, son las herramientas que se necesitan para que un triatleta de la alta competencia pueda alcanzar las metas. Todo es esfuerzo en un deporte que tiene muchos adeptos en Santiago del Estero y que a fuerza de voluntad y organización, se consolida dentro de lo que es la actividad permanente.

Y una de sus protagonistas es Karen Pereyra, una destacada atleta que cuenta con una trayectoria respetable y que siempre trató de dejar a la provincia en lo más alto del contexto nacional e internacional.

Pero antes de hacer todo lo que consiguió en su carrera deportiva, Karen la tuvo que remar bastante y luchó contra viento y marea para no dejar de lado la disciplina que tanto le gusta y ama.

“El primer año con el deporte me costó muchísimo. Estaba cursando el último año del profesorado de educación física y todo era muy complicado. Al mismo tiempo estaba trabajando como instructora personal y le dedicaba mucho tiempo al estudio. Mi ritmo de vida era intenso en todo momento y me agotaba rápidamente”, expresó la atleta cuando hizo mención a sus comienzos en el triatlón.

“Con el solo hecho de pensar que en el entrenamiento me esperaban tres mil metros de natación, me imaginaba que no podía ser porque estaba muy cansada. Igual me iba y creo que ahí estuvo la clave para superar esta situación y llegar hasta donde estoy ahora”, acotó Karen.

Y como anécdota, recordó el gesto que tuvo “Pichón” Santillán (ciclista santiagueño) que le prestó su bicicleta para participar de la primera carrera de triatlón.

“Siempre lo tengo presente y para mí es muy especial. “Pichón” me prestó su bici que era de tamaño mucho mayor a la que yo podía usar. La suya era del talle 52 y por mi estatura, la mía hoy en día es del 48. Igual yo corría sin importarme nada. Gracias a Dios tuve a personas que me ayudaron mucho en este deporte”, señaló.

El mayor de sus éxitos

Tampoco se olvida cuando se consagró campeona del mundo en su categoría en una carrera que se hizo en Estados Unidos.

“Para mí eso es inolvidable. Recuerdo también que durante la competencia no me sentía cómoda porque no estaba acostumbrada a competir fuera de mi provincia ni mucho menos lejos de mi familia. Me hacía de la idea que no era mi lugar”, indicó.

Curiosamente fue allí donde tocó el cielo con las manos y pasó por un episodio que un poco la descolocó.

“Ya había hecho las tres vueltas en la bicicleta, pero como no entendía el idioma, me manejé a señas. Hubo un momento en la que tuve que parar para preguntar si ya se habían cumplido los tres giros. Por suerte me fue muy bien y volví contenta a Santiago”.

Al igual que la mayoría de los deportistas santiagueños, Karen desarrolla sus entrenamientos en su casa y respetando el protocolo de la cuarentena por el coronavirus. l