La noche del "Topo" y su pandilla

22/04/2020 - 00:12 Deportivo

Por Daniel Romero

twitter.com/romero888

Por diferentes razones, 1997 permanece en la memoria. José Luis Cabezas era asesinado en Punta del Este. Mike Tyson le arrancaba la oreja a Evander Holyfield. Lady Di, la princesa de Gales, perdía la vida tras un accidente automovilístico. Y en la “Madre de Ciudades”, Huracán y Quimsa levantaban la temperatura del invierno santiagueño con una final de alto voltaje emotivo.

El “Globo”, que había ganado el primera final en el Ciudad por 70 a 68, soñaba con consagrarse campeón en el barrio El Triángulo, pero la Capitalina adoptó una decisión que levantó polémica, aunque tenía sustento: Huracán perdió la localía y la segunda final pasó al estadio de Juventud, que tenía mayores comodidades, además del piso de parqué, que había quedado tras el campeonato argentino de mayores de 1991.

Fue un 16 de julio, noche de miércoles, clima de final en Juventud BBC a pesar del frío. Para ver el partido había que abonar $ 2 (tribuna) o $ 3 (platea). La gente de Huracán copó la tribuna que da espaldas a calle Perú y también las plateas. Quimsa todavía no tenía hinchas genuinos (fue fundado en 1989), pero ya había empezado a incursionar en la Liga C de la mano de “Lalo” Zanni, “Coco” Díaz y Marcelo Zanni, entre otros.

El partido fue palo a palo y llegaron al cierre empatados en 78. Había olor a suplementario, pero la pelota estaba en manos de Huracán, con 15 segundos en el reloj de juego, tras un tiempo muerto en el que los entrenadores Fernando Moyano y Sebastián Simonetti intentaron anticiparse a lo que podía ocurrir.

Víctor Hugo Cajal, con 17 años, recibió con la marca de Guillermo Aliende. Huracán debía atacar hacia el aro de calle Jujuy, el que daba hacia la cantina. El “Coreano” (así le decían los amigos) podía definir o buscar a algunos de sus compañeros: “Lato” Santillán, “Rana” Juárez, “Juani” Carrillo o el “Topo” Castillo. Enfrente, “Guilli” tenía al “Flaco” Bellós, Belisario Mocchi, “Porrón” Juárez y al “Nene” Ibáñez para ayudarlo a defender la última bola. Y el reloj empezó a correr...

El recuerdo de Víctor

“Me acuerdo que el partido fue parejo, pero nos quedó para definirlo en la última posesión. Cuando reponemos del lateral, yo salgo a recibir esa pelota y quiero jugar uno contra uno, pero resbalo y me caigo cerca de mitad de cancha. Mi marca se tira a recuperar y la marca de ‘Topo’ también se acerca. Desde el piso logro pasársela con 3 segundos por jugar”, recuerda Cajal, hoy con 39 años, pero con la calidad intacta y con rol de capitán en Independiente BBC.

“Yo estaba marcando a Víctor y creo que Belisario marcaba a ‘Topo’, que estaba imparable. Ya en el primer partido había sido determinante. Huracán venía buscando el título desde hace varios años y mostraba un buen trabajo. Nos descuidamos, recibió, se dio vuelta y tiró. Era una final importante. Nosotros veníamos de una seguidilla de partidos y había un desgaste”, comenta Guillermo Aliende, que tenía 26 años en el 97 y ya estaba a punto de entrar en el mejor momento de su carrera deportiva.

Tras el uno contra uno entre Cajal y Aliende, la bola quedó en manos de Víctor Castillo, que estaba jugando en un nivel altísimo. “Víctor Hugo me da la pelota faltando 3 segundos. No recuerdo quién estaba marcándome. Tiré desde frente al aro, a escasos 2 metros de la línea de 3 puntos. Me acuerdo que no miré la trayectoria de la pelota”, explica “Topo”, que esa noche, además de ser heroe, se convirtió en el máximo encestador del juego con 37 puntos.

La pelota entró limpia y el estadio estalló de júbilo. Mario Tenti y Julio Ruiz convalidaron el triple y en pocos segundos, el parqué se llenó de hinchas de Huracán festejando enloquecidos.

“Lo primero que hice fue abrazar a mi mami y a mi papi que estaban en la cancha”, evoca Edgardo “Lato” Santillán en referencia a doña Estela Acosta y a “Chiqui”, que el año pasado vistió de luto al básquet santiagueño con su partida.

Para Víctor Cajal también fue muy especial. “Fue algo hermoso festejar con mi familia, con mi hermano (José Luis también integraba el plantel), mis viejos, mis amigos. Coty (Marcelo Ruiz, el utilero) me alzó en hombros. Nos fuimos en caravana hacia El Triángulo. Primero a contramano por calle Rivadavia y después por la Roca hasta el club. Dimos una vuelta por el barrio. Son cosas que nunca más viví, fue uno de los últimos torneos que Huracán salió campeón. Vivo agradecido de que ‘Topo’ haya metido esa bomba impresionante”, comenta el base.

Felicidad plena

“Lato” también recuerda esos momentos de felicidad plena: “Festejamos en el barrio, por todo El Triángulo. Huracán siempre fue familia. Recuerdo que esa noche nos quedamos en el club a festejar y alguien dijo: ‘hay que hacerles un asado a estos changos’. Y entre los hinchas organizaron para festejar. Cada uno donaba lo que podía. Al otro día se hizo un almuerzo. La verdad que mucha gente fue a festejar al club”.

Esa noche, “Juani” Carrillo jugó su último partido oficial. Tenía 40 años. Se retiró campeón. Fue una noche inolvidable, de esas que todavía emocionan.l