Trungelliti: “Es casi imposible que este año se pueda jugar al tenis”

22/04/2020 - 00:25 Deportivo

El jugador profesional de tenis, Marco Trungelliti, se encuentra en Andorra, donde está radicado desde hace un tiempo, cumpliendo la cuarentena dictada por el acecho de la pandemia del coronavirus. El santiagueño, en una comunicación con el programa Opinión Deportiva de Canal 7, contó cómo está viviendo este momento, en uno de los continentes más afectados por el virus. A su vez, Marco confesó que ve difícil que este año se vuelva a jugar al tenis a nivel ATP.

“En teoría, creo que están esperando para ver cómo evoluciona todo esto. Creo que por una cuestión casi lógica, no habrá tenis en todo lo que queda del año. Para que regrese, todo el mundo debería estar ya sano. O todo muy controlado. Los jugadores son de muchísimos países y no tiene sentido jugar si la cosa mejora sólo en Europa. Mi pensamiento es que al menos este año, es casi imposible que se juegue al tenis al nivel ATP. No sé qué es lo que sigue esperando la gente que maneja el tenis. Esto no es como el fútbol o el básquet, que son ligas o locales o regionales. En el tenis es muy diferente, porque hay muchas nacionalidades y cada país va hoy a un ritmo diferente respecto a esta pandemia. Por eso lo veo muy difícil”, confesó.

“Hoy estoy en Andorra, que es un país muy chiquito que está entre España y Francia. Entonces, la situación es diferente a la que vive España. La población es muy pequeña. Aquí hay casi 75 mil habitantes. Es casi un pueblo. Aquí la situación está bastante bien. Mucho más controlada que en el resto de Europa. No se llegó aún a los 700 casos. No hay falta de insumos y de momento, estamos tranquilos, esperando que todo mejore de a poco”, aseguró el santiagueño.

“Estoy ahora entrenando en mi casa, pero nada de tenis. Es prácticamente imposible entrenarse en esta situación, ya que los clubes están cerrados. Eso, hace imposible que pueda jugar. Esta cuarentena la trato de llevar para otro lado. Haciendo cosas que generalmente no hago. Hago yoga y mucho estiramiento, ya que tengo un historial importante con mi espalda y mi cadera. Trato de recuperar el cuerpo para que cuando todo se reanude, pueda estar de mejor forma”, destacó Marco.

“Recién por estos días se flexibilizó un poco el aislamiento social. Tenemos algunas franjas horarias en las que podemos salir a hacer actividad física. Pero significa salir a correr y salir a tomar aire. Obviamente, lejos de poder jugar al tenis. Creo que por un tiempo largo no podremos jugar”, cerró “Trunge”. l