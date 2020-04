Corrieron 50 km en sus casas y hoy disfrutan como nunca del objetivo cumplido

22/04/2020 - 00:30 Deportivo

En casi todo el planeta, la pandemia del coronavirus frenó las actividades deportivas. Sin embargo y como se puede, muchas disciplinas siguen tratando de subsistir en medio de una cuarentena general a nivel global. De esta manera, nació en España una ingeniosa competencia que puso a prueba a miles de personas y a la cual se sumaron atletas de muchos países. Y dos santiagueños fueron parte de la misma.

José Federico Vittar y Eduardo Autalán, participaron el pasado sábado del evento denominado “Ultra Confinamiento 2020”, una cita que retaba a las personas a correr 50 kilómetros desde sus casas.

Uno es contador y comerciante. El otro, es médico y sigue trabajando en diferentes guardias. Esta vez, se animaron a un desafío diferente y contaron cómo fue esta experiencia inédita.

“La verdad, fue una muy linda experiencia. Tengo conocidos en España y me comentaron la propuesta de hacer esta carrera en cuarentena. Me llamó la atención y quise estar. Creo que quedará en el recuerdo de muchos, porque esto que estamos viviendo en todo el mundo es algo completamente inusual, que nos tiene a todos en nuestras casas a la vez. No sé si se repetiría un aislamiento tan general como este. En España están así hace dos meses. Yo recordaré esta experiencia por siempre”, contó Vitar, quien corrió en su cinta, adentro de su domicilio.

“No me imaginaba correr 50 kilómetros en la cinta. Lo máximo que hice fueron 20. Para colmo, no sabía si me iba a aguantar esa distancia, ya que es una cinta no tan grande. Me preparé como si fuera un maratón normal. Tenía todo programado. Largué a las 2 de la tarde del sábado. Se podía correr entre las ocho de la mañana del sábado, hasta las ocho de la mañana del domingo, en cualquier momento, dependiendo el uso horario de cada ciudad. Había gente de toda Europa, de México y de muchos países más de América”, agregó.

Por su parte, el doctor Autalán expresó: “Yo ya venía entrenando y siguiendo con un plan. Pero esta fue una experiencia distinta. Estamos acostumbrados a correr en circuitos no tan largos. Me tocó correr en una distancia de 130 metros, en el patio de mi casa. Tengo la suerte de tener un patio grande por la unión de dos terrenos y aproveché eso. Nadie se quedó las cinco horas conmigo. En Las Termas corrí 1500 metros, como lo más corto. Nadie corrió en circuitos tan chicos. Fueron en total 3500 vueltas las que le di al patio, ja”.

A su vez, Eduardo Autalán dijo: ‘No se puede correr al ritmo al que estás acostumbrado por las distancias cortas. El objetivo era hacer lo que a uno le gusta. Mi hijo fue mi asistente, pero después se fue, ja. Me acompañaron igual. Fue una linda experiencia. Me di cuenta que a la cabeza la maneja uno. El principal enemigo es la cabeza. Si uno se empieza a dar manija va a abandonar. Primera vez que corro tantas horas. En las competencias que corrí llegué a 4 horas 12 minutos. En esta hice 5 horas 10 minutos, para los 50 kilómetros en total”, cerró el médico. l