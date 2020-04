Martín Palermo: “Me llevó muchos años cambiar mi imagen en la selección”

22/04/2020 - 00:33 Deportivo

El ex delantero Martín Palermo aseguró que le demandó “muchos años” cambiar su imagen en la Selección, los que pasaron entre que falló tres penales en un partido en la Copa América 1999 y el tanto que le marcó a Perú para clasificar al Mundial Sudáfrica 2010.

“En la Copa América de Paraguay habíamos arrancado ganándole a Ecuador con dos tantos míos y para mí era increíble ver que me comparaban con delanteros como Ronaldo, Iván Zamorano, Marcelo Salas...”, recordó Palermo en una entrevista publicada ayer en la web de la AFA.

“Pero después llegó esa noche fatídica en la que erré tres penales (en la derrota 0-3 ante Colombia) y sentí que todo se había echado a perder -agregó-. Tuve que esperar muchos años para cambiar mi imagen en la Selección”.

Para el “Titán”; lo que le permitió revertir el mal recuerdo fue el gol agónico ante Perú en las Eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010, cuando la Selección era dirigida por Diego Maradona. “Fue muy especial por el contexto: la lluvia, el viento, la cancha se estaba inundando, necesitábamos ganar para seguir con vida en las Eliminatorias y el gol a los 44 minutos del segundo tiempo fue terrible. Yo entré en el segundo tiempo y casi tuve que salir por una patada en la cara. Me pusieron un algodón en la nariz por la sangre que me salía y no podía respirar”, dijo.

Y siguió: “Pero finalmente el partido con Perú fue un guión de película. Mi gol agónico, el festejo de Diego y mi emoción bajo el diluvio. Realmente fue de película”. De todos modos, en su ranking de goles propios eligió otro como el más importante: “El que le hice a Grecia, porque lo hice en un Mundial, a mis 36 años. Estuvieron ahí mis papás, mi señora, mi hijo más grande, amigos. Y se emocionaron tanto como yo”.

“Usar la camiseta de la Selección siempre es algo único, por eso el Mundial ocupa un lugar dentro de los más importantes en mi carrera. Que Diego me haya llevado a esa edad a vivir esa experiencia fue increíble”, relató.l