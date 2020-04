22/04/2020 - 00:37 Mundo Boca

El brasileño Pedro Iarley, ex delantero de Boca Juniors cuando se consagró campeón Intercontinental en 2003, reavivó la vieja polémica con River Plate al afirmar ayer que “descender es mucho peor que perder una final”, en una comparación entre la pérdida de la categoría que sufrió el club de Núñez y la caída en la definición de la Libertadores 2018 de los “Xeneizes” en Madrid ante su clásico rival.

“Descender seguramente es mucho peor que perder la final frente a tu clásico rival. La final por más que fuese un clásico es un simple partido y habrá otras finales para jugar, pero bajar de categoría complica todo, la parte financiera, la relación con los hinchas y además abre la puerta para que los rivales te carguen”, analizó Iarley en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

Iarley, de 46 años, jugó en Boca apenas un año, entre 2003 y 2004, y bajo la conducción de Carlos Bianchi se consagró campeón del torneo Apertura 2003 y la recordada Intercontinental del mismo año tras imponerse en la final sobre el Milan, de Italia.

“Soy fanático de Boca y mi hijo de 15 años es más fanático que yo. El vínculo es muy fuerte, el club tiene magia y mi paso fue especial”, recordó el brasileño, quien actualmente está radicado en Porto Alegre y trabaja en el Inter, que dirige el argentino Eduardo “Chacho” Coudet.

“Estoy en las divisiones inferiores y tengo mucho trato con Coudet. Tuvo un gran inicio en el Inter y está un poco loco, es un argentino típico”, expresó Iarley.

Sobre Tévez

El ex futbolista se refirió a Carlos Tévez, de quien fue compañero en Boca, y consideró que fue un error haberse ido a jugar a China durante 2017, al tiempo que destacó su decisiva participación en el reciente título de la Superliga que conquistaron los “Xeneizes”.

“Tévez se tenía que haber quedado en Boca y no irse a China, porque plata ya tenía y la plata no es todo, pero en aquel momento uno tiene que tomar la decisión y a veces no es la acertada. Me sorprendió bastante su nivel este año, durante las últimas siete fechas la rompió, hizo goles, con el nivel que todos conocemos de él y fue el gran artífice del campeonato”, concluyó Iarley. l