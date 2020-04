El futuro de Pratto en River, en veremos

22/04/2020 - 00:47 Mundo River

¿Se va Lucas Pratto de River?, a juzgar por las últimas declaraciones de su representante, Gustavo Goñi, todo parecería indicar que el “Oso” tendría las horas contadas en Núñez.

“Se va a caer por su propio peso que va a tener que salir. Porque es un jugador con un contrato alto y si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, es una ecuación que no le sirve tampoco a River. Supongo que el club lo entendería e intentaría generar alguna situación”, expresó Goñi cuando se refirió a la situación que atraviesa el delantero en el conjunto de Marcelo Gallardo.

Goñi insistió con que esperarán a mitad de año, donde ya imagina un mercado retraído por las secuelas de la crisis del Covid-19, “para ver cómo se dan las cosas”.

Y, en declaraciones a Fútbol 910 con Toti Pasman, en radio La Red, también avisó que “Lucas analizará las posibilidades dependiendo de lo que salga y siempre que le convenga a River”.

El “Oso”, según Goñi, reconoce la “valentía” de Gallardo y los dirigentes para transformarlo en la compra más cara de la historia del club pese a las críticas pero también sabe “que lo devolvió con creces” con su protagonismo en las finales de Copa y “que perdió el puesto por lesión en un partido que todos le pidieron jugar y que le costó seis meses”.

Ese partido, curiosamente, fue el de la final de la Recopa contra Athlético Paranaense, el 30 de mayo del año pasado, cuando Pratto hizo su último gol con la camiseta de River y desde entonces acumula 880 minutos sin convertir. “En el semestre anterior entendió que no estaba en plenitud, pero en el actual no tuvo demasiadas oportunidades”, puntualizó Goñi, adelantando que así como están las cosas, no pueden seguir.

Un dineral

River abonó una fortuna millonaria para contar con el “Oso”, un viejo anhelo de Gallardo, en el verano de 2018. Poco más de 14 millones de dólares (contando premios y objetivos puntuales) para hacerse de los servicios del delantero que jugaba en San Pablo. El Millo le apuntaba con todo a la Libertadores de ese año y se reforzaba gastando un dineral.

Al principio, a Pratto le costó entrar en ritmo y más de un hincha lo miraba de reojo porque su nivel no estaba acorde a lo gastado por la dirigencia. Lo veían con muchas dudas. La final ganada en Mendoza ante Boca, donde Pratto fue titular, sirvió para descomprimir. El equipo empezó a levantar y el ex Vélez cerró un correcto semestre. Lo mejor llegaría en la segunda parte del año.

Porque empezó a ser importante en la Copa Liberadores, con goles y actuaciones decisivas, como el tanto ante Racing en el Monumental o su gran partido ante Gremio en Brasil. Y ni hablar en las finales contra Boca: el gol sacando del medio y su participación en el tanto en contra de Izquierdoz en la Bombonera. Mención aparte para el empate transitorio en Madrid, con la aparición del inolvidable modo Oso.

Héroe de la histórica Copa, ganándose el reconocimiento y cariño de los hinchas, el sentimiento se incrementó a partir de otro buen semestre en la primera parte de 2019. Es muy recordada su conquista contra Paranaense que significó otro título para River en la Recopa. l