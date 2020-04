Cómo hacer chipá fácil en casa para el mate

22/04/2020 - 12:04 El Cronista

Las tardes de cuarentena por coronavirus (más si son frías y, encima, lluviosas) son ideales para cocinar algo rico que acompañe el ritual del mate individual (acá te contamos cómo limpiar bombilla, mate y termo). Si bien ya te compartimos las mejores recetas de pan casero (incluso pan sin levadura), pasta frola y budín de banana, es momento de poner las manos en la masa para hacer algo salado. Por eso, elegimos más de una opción de receta fácil de chipá de queso.

1- Chipás según Tefi Russo

Para 45 chipás chicos o 24 grandes

Vuelcan 500 grs. de fécula de mandioca en un bol grande.

Ahuecan el centro y agregan 250 grs. de popurrí de queso en hebras y 200 grs. de manteca blanda mezclando con las manos.

Vierten 3 huevos que mezclan un toquecín con tenedor antes, 100 a 130 cc de leche, sal y pimienta a gusto (la cantidad de leche depende del tamaño de los huevos). Agreguen 100 y después de mezclar le ponen más de ser necesario, o los 130 de una y corrigen con más fécula. Acá no es cuestión de que amasen. Sólo tienen que unir un poco.

Queda una masa un poquito granulada y hasta desprolija.

Hacen bolitas. El tamaño es completamente a gusto.

Llevan a horno precalentado a 180° y los dejan hasta que estén apenas dorados. Serán de 12 a 15 minutos como mucho. Lo ideal es comerlos calentitos.

2 Chipás según Xime Saenz

Ingredientes

Fécula de mandioca 500 grs.

Queso rallado (usé semiduro) 500 grs.

Manteca 100 grs.

Sal 1 cdta (fundamental aunque haya queso)

Huevos 2

Leche 100 ml

Preparación

Arenar la fécula con la manteca y el queso rallado. Agregar los huevos, la leche y la sal. Mezclar todo y armar los chipás. Como me gustan cuadraditos, estiro en la mesada con la mano en forma de cuadrado de 2 a 3 cm de altura y después los corto a cuchillo. Si quieren hacerlos clásicos, forman bolitas con la masa y listo. Hornear a 200° por 15 minutos o hasta que estén dorados. Se pueden freezar crudos y hornear en cualquier momento. Da mucha felicidad tener chipá en cualquier momento del día.

3- Chipás según Paulina Cocina

"Hay muchas versiones sobre cómo hacer chipa. Esta es fácil y muy sencilla. Y lo mejor: no tiene harina de trigo, por lo tanto es un chipa sin gluten. Muchos celíacos adoran esta receta porque no tienen que andar inventando ni reemplazando ningún ingrediente no apto".

Ingredientes

1/2 kg. almidón de mandioca

3 huevos

120 grs. de manteca

250 grs. de queso pategrás

150 grs. de queso parmesano

100 ml. leche

1 cdita de polvo para hornear

Procedimiento

Lo primero que vamos a hacer es cortar el queso pategrás. Primero le sacamos la cáscara más dura, evitando desperdiciar mucho, y después lo cortamos en pedacitos bien bien pequeños, casi que lo picamos para que quede bien distribuido en cada chipá. Lo reservamos en un bol. Ahora viene el queso parmesano. Este queso es más duro, así que lo vamos a rallar con la parte gruesa del rallador (también lo pueden procesar medio grueso) y lo vamos a unir con el pategrás en el bol. Agregamos la harina de mandioca. Rompemos con las manos un poco la manteca pomada y la agregamos también. Mezclamos todo con un tenedor o cuchara. Por otro lado vamos a preparar los líquidos: mezclamos el huevo con la sal, agregamos la leche y batimos bien. Por último sumamos el polvo para hornear. Volvemos a los secos y hacemos un hueco en el medio del bol para colocar ahí los líquidos. Vamos mezclando (¡no amasar!) con la mano hasta que esté bien integrado. Lo envolvemos en film y la llevamos a descansar a la heladera unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos la masa y vamos a formar unas bolitas un poco más grandes que una nuez. Las colocamos en una placa y las llevamos a la heladera. Cuando estén bien fríos los mandamos a un horno precalentado a 230° por 10 minutos hasta que estén dorados.

Trucos de Paulina

Lo mejor del chipá es el queso fundido . En general, lo mejor es usar un queso más bien blando como el pategrás o el mar del plata, y un queso más duro como el sardo o parmesano. No es recomendable usar queso cremoso o demasiado blando.

. En general, lo mejor es usar un queso más bien blando como el pategrás o el mar del plata, y un queso más duro como el sardo o parmesano. No es recomendable usar queso cremoso o demasiado blando. Tengamos cuidado con la sal , porque los quesos ya son salados.

, porque los quesos ya son salados. Para que salga crocante por fuera y bien esponjoso por dentro, la clave es llevarlo a la heladera antes de meterlo al horno, para que la manteca y los quesos se derritan y se cocinen al mismo tiempo. Asegúrense de que estén bien fríos antes de hornearlos.

4- Chipás según Mat San Millán

Ingredientes

1/2 taza de leche

1/2 taza de agua

1/4 de taza de aceite de girasol

1 cucharada de sal

1 taza de harina o fécula de mandioca (o 2 tazas de fécula de maizena)

1 huevo

200 gramos de queso rallado

Preparación

Precalentás el horno a 180°.

Ponés a hervir el agua con la leche, la sal y el aceite. Cuando empiece a hervir apagás el fuego y añadis la fécula de una, se hace un engrudo tremendo pero vos seguí mezclando con una cuchara de madera.

Dejás que se enfríe un toque (podés pasar la mezcla a un bol si querés hacerlo más rápido), agregás el huevo y mezclás.

Por último le añadís el queso, unís todo. Y untándote un poco de aceite en las manos, empezás a hacer las bolitas.

Las ponés en una fuente para horno, dejando espacio entre ellos porque crecen, y los horneás durante unos 20 o 25 minutos, o hasta que los veas bien dorados.

5- Chipá según Angie Cocina

Ingredientes para 20 chipacitos 250 grs. de almidón de mandioca/maizena

25 grs. de manteca pomada

100 grs. de queso semiduro (fontina, pategras, mar del plata). Son los de cáscara roja o amarilla

100 grs. de queso rallado/en hebras (duro). Los de cáscara negra

Leche c/n (media taza aprox)

1 huevo Preparación La receta es tan fácil como mezclar todos los ingredientes (menos la leche) e integrar bien, e ir sumando de a cucharadas la leche hasta formar una masa como plastilina o arcilla. Debe ser moldeable: ni muy seca (se desgrana) ni muy líquida porque pierde la forma.

La envolvemos en film y llevamos 30 minutos a la heladera. La sacamos, armamos bollitos y llevamos a horno medio por 20 minutos o hasta que estén bien doraditos. 6- Chipás según Camila Breide Ingredientes 600 grs. de fécula de mandioca

2 huevos

120 grs. de manteca

1 cucharada de sal

280 ml de leche

150 grs. de queso duro, de rallar

250 grs. de queso pategras cortado en cuadraditos