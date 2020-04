Graciela Alfano llamó a sus seguidores a practicar el sexo virtual

22/04/2020 - 12:29 Espectáculos

El pasado 17 de abril, invitado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, el médico infectólogo José Barletta se encargó de difundir recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus a través de la vía sexual. Y recomendó apelar a las videollamadas, el sexo virtual y el sexting, además de hacer hincapié en la necesidad de lavarse las manos después de la masturbación y desinfectar teclados, pantallas y juguetes sexuales una vez concluido el acto.

Pues bien, teniendo en cuenta este consejo, Graciela Alfano decidió tomar cartas en el asunto. Y, junto a una foto en la que se la ve completamente desnuda y luciendo un sexy antifaz, convocó desde su cuenta de Instagram a un “nude challenge”, con el objetivo de colaborar con quienes están necesitando algún tipo de estímulo durante esta cuarentena.

“Aquí mi humilde colaboración a la recomendación del médico infectólogo José Bartletta, en el comunicado matutino del 17/4 del Ministerio de Salud, quien aconseja la práctica higiénica del sexo virtual durante la pandemia. Hago un llamado a la Solidaridad y propongo este #nudechallenge. ¿Quién se animará?”, escribió Alfano.

Cabe aclarar que, a fines de marzo, Graciela había contado que durante el aislamiento obligatorio había conocido a un “señor impecable” que vivía en el edificio de al lado y con el que había comenzado una relación “de balcón a balcón”.

Sin embargo, en ese momento, la diva había mostrado cierto recelo en relación a la posibilidad de mandarle fotos demasiado subidas de tono a su candidato. “Mi problema es que tengo miedo que me hackeen el teléfono si quiero mandar algo un poco más erótico y que me escrachen en todos los portales. Así que por ahora mandé cosas insinuantes, más que lo que mostré”, había confesado.

Hasta ese momento, Alfano apostaba a poder concretar una salida con el hombre en cuestión no bien se permitieran los encuentros sociales. “Yo espero que mi perrito empiece a ladrar: ahí me doy cuenta que está él y salgo. Igual, ya nos pasamos los contactos de WhatsApp y hacemos videoconferencias. Por supuesto acondiciono mi habitación con todos los almohadones más lindos que tengo y me pongo el deshabillé sensual que nunca usé. Lo interesante de esto es que nos mantiene con ganas y encontramos un objetivo para pasar mejor la cuarentena. Cuando esto termine me gustaría que me invite a comer afuera”, había dicho.

Pero se ve que, a medida que la cuarentena se fue prolongando, la diva fue reviendo su postura. Y, luego de que las autoridades sanitarias recomendaran el sexo virtual, optó por embanderarse en favor de quienes están sufriendo la falta de encuentros íntimos durante el aislamiento.

Con más de 500 mil seguidores en su cuenta, Graciela recibió miles de comentarios en apenas unas horas. “¡Qué locura”, “Muchas gracias, sos linda”, “Sos genial”, “Sos muy potra”, “Fuiste, sos y serás una bomba”, “Sos una obra de arte para la vista de cualquier ser vivo”, “La rompiste, sos todo lo que está bien”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.