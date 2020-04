Vanesa Martín le canta a la vida desde el aislamiento y además ayuda

22/04/2020 - 21:16 Pura Vida

La cantautora española Vanesa Martín que lanzó desde el confinamiento la canción “Un canto a la vida”, con la que destina los fondos recaudados para la Cruz Roja de su país, consideró que “éste es el momento de arrimar el hombro para conseguir una sociedad estable y confortable”.

La malagueña forma junto a Malú, Rozalén, Pastora Soler, Bebe, India Martínez y otras artistas, una camada de mujeres cantautoras que han modificado la escena musical española y que se ganaron el respeto de grandes como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Alejandro Sanz.

Desde su casa, Vanesa Martin charló con Télam sobre la crisis desatada por la pandemia de coronavirus en España:

¿Cómo surge la decisión de lanzar “Un canto a la vida”?

Me levanté hace 10 días pensando en la canción y me daba energía, me daba ganas de salir por la ventana a gritar y animarnos. Ahí fui corriendo con David, que fue con quien la escribí, y la arreglamos. Yo creo que la gente necesitaba en este momento de la pandemia, que no vemos el horizonte, un poco de empujón, de fuerza. Nos pusimos a trabajar con los músicos online, cada uno desde su casa, y estoy al día de hoy alucinando con la respuesta que ha tenido porque la gente la está compartiendo un montón. Está corriendo como la pólvora y la ponen a la hora de los aplausos, está logrando lo que yo pretendía que era dar fuerza, ánimo y homenajear a todos los que están luchando en primera línea de batalla contra esta pandemia.

¿Cómo reaccionó España frente a la pandemia?

Aquí todos los políticos, el pueblo y el personal sanitario pediremos explicaciones y argumentos cuando sea necesario. Ahora mismo estamos en un momento de arrimar el hombro, salir victoriosos, volver a conseguir una sociedad estable y confortable. Por suerte nuestro sistema sanitario es muy bueno y con toda la locura que está ocurriendo está colapsado, por eso la precaución de estar en casa y no salir es tan necesaria. Es necesario que todos pongamos lo mejor de cada uno y ojalá salgamos de acá reforzados, siendo mejores cada uno y con un aprendizaje infinito.

En Argentina rápidamente se declaró la cuarentena...

Van un par de semanas más adelante que nosotros, es fantástico que hayan tomado medidas mucho antes y que hayan sido precavidos viendo lo que ha ocurrido aquí, en Italia y China. Es fantástico que hayan tomado esa responsabilidad ante un virus que se contagia a tanta velocidad.

¿Cómo hacemos los lati nos para quedarnos quietos en casa?

Hay que hacerse una rutina, pero es necesario. Aquí está todo completamente parado porque los índices de propagación son muy altos, nos ha tocado a todos la muerte muy cerca y recién estamos por fin muy concientizados. Entiendo que en Argentina hay un debate sobre el rol que deben jugar los multimillonarios y te cuento que aquí, Amancio, el dueño de Inditex -una empresa gigante en España-, ha donado no sé cuántos millones y mascarillas y ha puesto al servicio del equipo sanitario de España sus instalaciones.