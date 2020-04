Diego París: “Esto es una pesadilla, perdí mis trabajos y me amenazan”

22/04/2020 - 23:16 Policiales

”No sé qué decirle. Sólo que esto es una pesadilla y para las redes sociales, soy culpable, pero yo soy la real víctima”.

Diego París recibió ayer a EL LIBERAL en el estudio jurídico de su abogado.

Consultado si es real la versión de la joven, fue prudente.

“Acabo de informarle a la fiscal que me abstendré de declarar y no quiero faltarle a la verdad, o respeto”, respondió.

De todos modos, ahondó: “Sufro una acusación injusta. Me ataca gente que no me conoce y juzga un hecho que en teoría ocurrió entre cuatro paredes. Qué ironía”.

Agregó que desde hace nueve días “casi nadie responde a mis llamados o mensajes por los celulares. Yo debo defenderme de algo que no hice”, acotó.

Padres enfermos

“Mis padres son enfermos. Llorando me pidieron la verdad, que no es otra que la que estoy confiándole a usted”, dijo.

Más adelante, indicó que a diario “recibo whatsapp de gente amenazándome. Son consumidores de redes sociales con tendencia a creer en lo peor de las personas. Esas mismas personas, dudo vayan a presentarse ante un juez y acusarme”.

Al referirse a su trabajo, París explicó que hace 23 años “que trabajaba con los cómics. En infinidad de ocasiones tomé pruebas, con familares presentes, y nadie me acusó de nada”.

Requerido sobre el reciente testimonio de su propio hijo, ante la fiscal, lo lamentó.

“Es mi hijo y lo quiero y tengo un profundo respeto. No es éste el ámbito, pero llegado el momento nos sentaremos y hablaremos”, profundizó.

“Confío en Dios”

Visiblemente golpeado por la trascendencia de la investigación, París subrayó que lo más importante “para mí es confiar en Dios y en la Justicia”.

“Soy un respetuoso de las instituciones. El proceso de dolor lo viviré como pueda, y lo sabrá sólo mi almohada, pero me queda escuchar a mi abogado y confiar en la Justicia. Algún día todos sabrán y comprenderán, que se cometió una terrible injusticia conmigo”, enfatizó.