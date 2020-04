Pichot quiere mejorar el juego en todo el mundo

23/04/2020 - 00:02 Deportivo

Agustín Pichot afirmó que no quiere convertirse en el nuevo presidente de World Rugby para hacer una “revolución”, sino que su intención es “mejorar los ingresos y el juego” para beneficio de todas las uniones afiliadas.

“No soy un anarquista que quiere una revolución de todo. Voy a ser franco. Todos quieren más ingresos y un mejor juego y un mejor producto. Todos tenemos una agenda común”, expresó Pichot.

Luego, el candidato a presidente comentó que “por lo tanto, se trata de poner a World Rugby al servicio del juego. No se trata de que World Rugby o Seis Naciones o Sanzaar determinen, sino de cómo ponemos todo al servicio del juego”.

“Hablamos de valores, pero, por qué tenemos 30 de los 51 votos divididos entre 10 naciones. Esa no es la democracia del siglo XXI. Fiji tiene un voto y Argentina tiene tres, ¿por qué?”, señaló en declaraciones realizadas al podcats Rugby Union Weekly.

Posteriormente el ex Puma comentó que “voy a desafiar eso. Es complejo y no va a ser fácil, pero si tienes una mentalidad diferente en la organización, entonces es más fácil”.

Agustín Pichot se refirió también al recelo que provoca su candidatura entre las principales uniones europeas que apoyan al otro candidato, el inglés Bill Beaumont, actual presidente de World rugby.

Seis Naciones

“Los organizadores del Seis Naciones sienten que estoy amenazando su producto. No lo estoy. No quiero cortar a Seis Naciones, quiero hacerlo más grande. Pero también estoy diciendo que tienen que ser más iguales y más generosos”, puntualizó.

Inmediatamente señaló que “quiero una camiseta de Gales en Canadá o China. Ese es el crecimiento del juego. Mira la NBA, la NFL, el fútbol. Cuando vas a India o Vietnam ves camisetas por todas partes; ese es un juego global”.

El candidato a presidente del rugby mundial aseguró que se está ante una buena oportunidad de poder cambiar la manera de mirar al rugby. “Nosotros queremos que la ovalada tenga mayor rodaje y difusión en todos los países y no sólo en sectores. Queremos que el deporte llegue y ocupe más espacio tanto en los países desarrollados como los en vías de desarrollo. No es algo que no se pueda llevar adelante. Tampoco estoy pidiendo que se dejen de hacer algunas cosas sino que se mejoren. Aquí tienen que intervenir muchos actores para que el único beneficiado sea el deporte en todo el mundo”, concluyó Agustín Pichot que quiere llegar a la presidencia.