Díaz Gallardo: “Hice guanteo con el ‘Chavo’ Jorge, me dio un derechazo y se fue del ring”

Diego Díaz Gallardo es hombre de boxeo y motivos le sobran. Primero fue campeón argentino de los medianos y después se consagró en el ámbito internacional como monarca de la misma categoría ante Michel Mothmora, en una pelea mundialista que se hizo en las Islas Martinica, en Francia en el 2017.

Hoy retirado de la actividad profesional, Diego se dedica al funcionamiento de su gimnasio y a todo lo que puede aportar sobre la base de sus conocimientos técnicos y físicos del rudo deporte de los puños.

Su carrera en el campo amateur y rentado le dejó cosas para contar. Como aquella anécdota en la que otro peleador aficionado de Santiago del Estero le dio un derechazo terrible que casi lo manda a la lona, en una práctica.

“Era en mis comienzos como boxeador amateur y en ese momento me surge una pelea de improvisto. El problema era que no tenía con quién guantear”, comentó Diego al respecto.

La oportunidad era buena para tratar de seguir con el fogueo y de paso demostrar que no en vano había elegido el boxeo como su deporte favorito.

“Mi entrenador, que en ese momento era el “Chueco” Gerez, me dice que iba a guantear con mi amigo de toda la vida, Juan Carlos Jorge, alias el “Chavo”. La idea era tener un poco de movilidad e ir tomándole la distancia para la pelea que se venía”, agregó.

Y entonces llegó el mal momento para... ¡Diego!.

“Yo sin querer le doy un recto que no fue muy fuerte, pero el ‘Chavo’ simuló que sí lo era y se tapó la cara. Me asusté un poco y apenas me acerqué para ver cómo estaba, me largó un derechazo que casi me tira al piso (risas)”.

El particular entrenamiento tuvo un final insólito. “Apenas me pegó, él salió del ring y me dijo que no iba a guantear más”.

Ganador en el juego

El ex pupilo de Amílcar Brusa vivió también una noche gloriosa y fue cuando obtuvo el título argentino de los súper welter en la ciudad de Tres Arroyos, Buenos Aires. Aquella vez noqueó en la segunda vuelta a Ulises “Cloroformo” López, quien era el gran candidato a quedarse con la victoria.

Y junto al equipo de Brusa estaba el entrenador santafesino Daniel González.

“La anécdota que tengo con él es algo risueña. Después de ganar en la pelea por el título argentino, me invitó para que lo acompañara al casino que funcionaba en el mismo hotel donde estábamos alojados”, recordó Diego.

Luego siguió el relato: “Él (por González) era muy de los juegos y me invitó a hacer unos tiros. Nos ubicamos en la ruleta frente a frente y comenzamos a jugar. La cuestión fue que yo salí ganando y él perdiendo, a tal punto que hasta se enojó conmigo. Nunca me olvido de lo que pasó aquella noche”.

La cuarentena del coronavirus hoy tiene a Diego con las actividades frenadas y, como todos, a la expectativa de que el gimnasio reabra sus puertas para volver a la rutina habitual.