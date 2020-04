Sebastián González: “Soy un afortunado de estar donde hoy estoy”

23/04/2020 - 00:44 Deportivo

Fue un día muy especial el de ayer para Sebastián González. Además de disfrutar de una jornada con su familia, recibió gran cantidad de muestras de afecto, al celebrarse el Día del Entrenador de Básquet y además habló en vivo por la cuenta de Instagram de Quimsa.

“Soy un afortunado de estar donde hoy estoy”, tiró el entrenador cordobés al ser consultado acerca de si tiene la ambición de dirigir al seleccionado argentino o a un equipo europeo.

“Me siento un entrenador de básquet, no de una categoría determinada. Fui desarrollándome en cada una de ellas. Hoy, en Quimsa, trato de estar el mayor tiempo posible construyendo y seguir desarrollando este objetivo que tenemos en común como equipo. Nunca he pensado tanto en qué se me podría dar en mi carrera. Depende mucho de los resultados y uno tiene que estar atento para adaptarse los cambios. Por ahora estar donde estoy es lo mejor y después se verá qué decisiones tomar”, explicó convencido.

Sebastián González se mostró reconfortado por lo conseguido hasta ahora, pero siente que todavía hay mucho para dar.

“Hay mucho por construir como equipo. Hay potencial para crecer desde todos lados: lo basquetbolistico, los sistema, la defensa. Como grupo fuimos dando pasos, crecimos en conocernos, en respetarnos y ver por dónde íbamos. Hay algunas cosas que se fueron dando muy rápido y otras no tanto, pero en eso me parece que todos los jugadores sienten que están dando cosas para el equipo y el equipo se lo valora”, explicó el entrenador de la “Fusión”, que al momento de la suspensión lideraba la Liga Nacional y estaba a un paso de acceder a la final de la Champions League.

La charla con el entrenador cordobés se desarrolló bajó la consigna “Construir equipos comprometidos” y en ese aspecto, destacó la importancia de la asignación de roles en el cuerpo técnico y hacer sentir partícipes a los jugadores en el proceso.

“Si el cuerpo técnico no trabaja como un equipo, los jugadores lo ven. Para mí los asistentes son entrenadores asistentes. Cuando nos metemos en una pieza, ellos también me muestran por el lado que tenemos que ir. Y salimos con una idea. Todo el tiempo hay que generar vínculos, brindando confianza para que los jugadores sean participativos en nuestras decisiones”, explicó.