Ricardo Arriazu: “Hay que evitar el colapso social y salvar a empresas”

23/04/2020 - 01:28 Economía

El economista Ricardo Arriazu alertó que por la pandemia de coronavirus “se está destruyendo todo el comercio, que es el 80% del PBI mundial”.

Además, explicó cuál sería su receta en esta situación extraordinaria: “Lo primero es evitar una conflictividad y un colapso social. Lo segundo: hay que salvar a las empresas. Una vez hecho eso hay que evitar que esa expansión monetaria genere inflación. Y para eso es fundamental cuidar el superávit fiscal que tenemos”, destacó en una entrevista con La Nación.

En ese contexto, señaló que “la humanidad está enfrentando uno de sus mayores desafíos: una pandemia y una implosión económica. La Argentina no es ajena. Tiene ambas. Pero además le pasa lo que le pasa a todos los países emergentes, que es que cuando la gente tiene miedo, busca vender todos los activos que considera de riesgo”.

Sobre cómo se sale de la pandemia, indicó que “primero, entendamos qué es una implosión económica. Es algo que no se ha visto, donde desaparece la base de la economía moderna, de hace 7000 años, que es la especialización y el intercambio.

Lo que está pasando es que se está destruyendo todo el comercio, que es el 80% del PBI mundial. Esto es como una bomba neutrónica: no destruye el capital, destruye las empresas y las personas.Cuando se habla de recuperación posterior, si no existen, no hay recuperación”.

Con respecto a qué medidas habría que tomar en este contexto en el país, “lo primero es evitar una conflictividad y un colapso social. No puede haber economía con un colapso social y en un momento donde el país tiene el 39% del empleo informal. Si esa gente pierde toda posibilidad de tener ingreso, esa gente se va a rebelar. Lo primero es eso. Lo segundo: hay que salvar a las empresas. La manera en que se está haciendo en el mundo es dando crédito con garantía del Estado. Acá se dice ‘que los bancos salgan a prestar dinero’. El banco presta un dinero de un depositante. Si presta un dinero que no le van a devolver, está corriendo un doble riesgo. La única alternativa es como hizo EE.UU. o Alemania: U$S850.000 M. y 650.000 M. de garantía. No hay otra forma.

Agregó que “una vez hecho eso hay que evitar que esa expansión monetaria genere inflación. Y para eso es fundamental cuidar el superávit fiscal que tenemos. Una aclaración: todas las hiperinflaciones en la Argentina fueron el resultado de que el gobierno se quedó sin divisas y el tipo de cambio oficial explotó. Si hay reservas y el tipo de cambio oficial no explota, generalmente no hay hiperinflación”.

Sobre la importancia que se está dando al aislamiento, señaló que “creo que se le está dando importancia a la pandemia sanitaria.

El caso más típico para analizar es el de Suecia y Noruega. Suecia decidió que no haya aislamiento. Noruega decidió que sí haya. En dos meses, la cantidad de muertos en Suecia es nueve veces la cantidad de muertos en Noruega. Pero al mismo tiempo, la tasa de desempleo en Noruega es del 14 por ciento y la de Suecia, del 4 por ciento. Uno quiere evitar las muertes, pero la implosión económica también genera sufrimientos y muertes”.