¿Dónde están los círculos? El nuevo viral de las redes sociales

Un nuevo reto viral está volviendo loco a los usuarios, ya en un una imagen en la que aparentemente solo hay líneas rectas que crean cuadrados, hay ocultos 16 círculos muy difíciles de percibir.

El desafío, llamado la 'ilusión del cofre', eso sí, no es solo conseguir verlos sino también hacerlo en solo 45 segundos.

En esta ilustración, creada por Anthony Norcia, trabajador en el Laboratorio de Visión Infantil del Instituto de Investigación Ocular Smith-Kettlewell de San Francisco, California (EE UU), lo crean o no, hay escondidos 16 círculos.

Para ello debes enfocar tus ojos en las líneas verticales. De todas formas, si no los puedes ver, no te preocupes, entre las respuestas a este hilo de Twitter está la solución.

This is called the ‘Coffer Illusion’.

In the image there are 16 circles. Can you see them?



The illusion works because of our brain's tendency to want to see closed shapes, and because of its interpretation of the vertical versus the horizontal stripes. pic.twitter.com/oCmVqDCWkh