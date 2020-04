Periodista esquiva “el ataque” de dos reflectores y sigue informando como si nada pasara

23/04/2020 - 17:33 Mundo Web

A la reportera Kristen Welker nada le iba a impedir seguir haciendo su trabajo. Ni hablar con una mascarilla puesta, ni que hiciera mucho viento, ni si quiera que fuera 'atacada' por dos focos.

La periodista de la NBC estaba en directo en Washington D. C. informando de las palabras de William Barr, fiscal general de los Estados Unidos, sobre la crisis del coronavirus cuando de repente los dos focos de pie que la apuntaban cayeron frente a ella.

Pero, en un alarde de agilidad y casi como si estuviera esquivando una pelota que iba dirigida a ella, se apartó sin apenas inmutarse y continuó informando impasible.

That time @kwelkernbc (an already amazing journalist) became a legend. pic.twitter.com/FhxiJp9ATw