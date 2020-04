Supermercados advierten que no aceptarán aumentos en los precios de sus proveedores

23/04/2020 - 21:39 Economía

La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa) advirtieron a proveedores que no aceptarán subas de precios de sus productos, o cambios de condiciones de venta que impliquen mayores costos, y aseguraron que, en caso contrario, lo denunciarán públicamente. “Esta decisión que no resulta sencilla se fundamenta en el hecho de que, de no proceder de esta forma, no podrían cumplir con la Resolución 100 de la Secretaria de Comercio, que los obliga a mantener los precios vigentes al 6 de marzo”, indicaron.

Además, destacaron que la normativa obliga a productores, fabricantes y distribuidores a respetar los precios vigentes en la fecha establecida. Indicaron que “la responsabilidad de cumplir con lo establecido debe ser compartida por todos los integrantes de la cadena de abastecimiento”.