En Fernández se trabaja contra el dengue y el coronavirus

23/04/2020 - 23:05 Interior

FERNÁNDEZ, Robles. La Municipalidad de Fernández, a través del área de Bromatología, continúa realizando tareas tanto de desinfección como de fumigación en distintos sectores de la ciudad y parajes vecinos.

Desde la comuna se advirtió que “hoy nos toca hacer frente a dos problemas: los virus que provocan enfermedades respiratorias y al mosquito transmisor del dengue. Para ello, es fundamental la colaboración de los vecinos a fin de que se puedan optimizar los trabajos”.

En ese marco, la Municipalidad recuerda extremar las medidas de prevención para prevenir el dengue, tales como mantener limpios los patios, jardines y terrenos baldíos; mantener boca abajo los recipientes que pueden acumular agua; colocarse repelentes y, en los ambientes cerrados, echar insecticidas en las esquinas, debajo y detrás de los muebles.

El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, por lo que evitar su proliferación es clave en la lucha contra esta enfermedad.

Por su parte, como medidas para cuidarnos del Covid-19, la comuna fernandense recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, de no ser posible, desinfectarse con alcohol en gel; mantener el distanciamiento social de 2 metros; uso obligatorio de barbijo o “tapaboca”; mantener los ambientes ventilados y desinfectar las superficies con lavandina diluida; y, fundamentalmente, si no es estrictamente necesario, no salir de sus casas.

En caso de presentar síntomas tales como fiebre, dolor de cuerpo, fatiga, se recuerda que no hay que automedicarse, a fin de no agravar el cuadro y comunicarse al siguiente número telefónico: 3854-870484.