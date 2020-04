Guillermo Vilas atraviesa por un duro momento en cuanto a su salud

24/04/2020 - 00:01 Deportivo

El gran tenista argentino Guillermo Vilas, está atravesando junto a su familia un difícil momento de salud, situación que estuvo oculta por varios años, para evitar dañar la imagen del ex tenista.

“Se sabe que Guillermo Vilas tiene problemas cognitivos hace tres o cuatro años y que ello lógicamente tiene sus momentos en donde parece que todo está perfecto y otros en los que está algo perdido”, se refirió el periodista y amigo del tenista Guillermo Salatino.

Enseguida, Salatino comentó: “Hace tres o cuatro años que sabemos que Guillermo está mal. Pero cuando yo me entero las cosas de forma personal... Si llego a hacer un libro de lo que sé de Vilas, Sabatini, Clerc o Nalbandian hago un best seller, te puedo asegurar. Pero prefiero ser amigo que buen periodista. Cuando te enterás las cosas de manera personal, no las contás”, dijo.

Situación

Siguiendo con su descargo, sostuvo que él sabía de esta situación hace largo tiempo y dio varios detalles: “Somos varios los periodistas que lo sabemos, porque hemos tenido relación personal con él. Yo me di cuenta en el Abierto de Estados Unidos, cuando quería hacer de nuevo Sin Anestesia (el programa televisivo de Salatino) porque el que habíamos hecho salió mal. Y al ratito de hablar con él, me di cuenta que estaba en otro lado. Tengo muchos elementos para empezar a pensar qué le pasa. Con el pasar del tiempo nos fuimos enterando por gente que está con él. Especialmente por Eduardo Puppo, que está escribiendo un libro sobre él y trabajando con el número uno de la ATP, que tiene casi contacto diario. Sabemos que Guillermo está con problemas cognitivos hace tres o cuatro años. Tiene momentos en los que está perfecto y otros en los que está algo perdido”.

El periodista aseguró que no hay un diagnóstico certero de la enfermedad pero que es sabido que algo no anda bien: “A medida que fue pasando el tiempo, su salud fue empeorando. No sabemos exactamente qué es. Sería imprudente hablar de Alzheimer o demencia senil, sí sabemos que tiene problemas cognitivos aunque eso sea una definición amplia. Se dio la noticia, no es mentira y no tenemos pruebas porque no soy médico. Me consta que no está bien porque he hablado con él y sé que no está bien, pero no tengo ninguna prueba para decir qué es lo que tiene porque nadie dijo profesionalmente lo que tiene. El problema cognitivo es amplio y debe ser verdad”. Salatino indicó que venía notando el cambio hasta que se confirmó su problema.