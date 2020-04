Diego Rodríguez: “Sería injusto que haya descensos esta temporada”

24/04/2020 - 00:36 Deportivo

Diego Rodríguez, arquero y uno de los máximos referentes de Central Córdoba, participó en la tarde del miércoles pasado en la reunión virtual que se hizo entre los futbolistas de los 24 equipos de la Superliga y Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados.

En una entrevista con el programa Superfútbol, que se emite por TyC Sports, el “Ruso” contó algunos detalles del encuentro y reveló que los temas principales que se trataron fueron tres: salud, contratos y descensos. Y sobre este último punto, dejó en claro cuál es su postura: “Sería injusto que haya descensos en esta temporada”.

“Si se termina la temporada, sería injusto que haya descensos. Reanudarlo después de tanto tiempo, porque se estima que todavía falta mucho para volver a jugar, encima jugar por los promedios y que varios pierdan la categoría, implicaría más problemas económicos de los que ya sufren y sería injusto”, explicó.

Suspender los descensos por los próximos dos años parece la opción más viable, pero el marplatense no está de acuerdo. “No me parece bien porque habría una merma del nivel del fútbol argentino en sí. Muchos equipos apostarían a proyectos a largo plazo y no necesitarían de cierto nivel para mantener la categoría”, advirtió.

Luego, agregó que “quizás el fútbol no vuelve hasta septiembre y hay miles de gastos que no se pueden afrontar, y si a eso le agregamos la pérdida de categoría, con menos ingresos aún, los llevaríamos, no digo a la quiebra, pero a pérdidas muy importantes”.

Salud, lo primordial

Más allá de la polémica por los descensos, el arquero ferroviario puso a la salud por encima de todo en este momento. Y también hizo mención a lo “raro” que significa reunirse de manera virtual. “Fue raro, no es lo mismo que hablar cara a cara, pero es lo que hay que hacer ahora. Es complejo porque hay un montón de temas para tocar, pero el principal es la salud, tanto nuestra como de nuestras familias. Hay mucha gente que rodea al fútbol y hay que ser cautos para tomar medidas rápidas y dejar que la gente que está capacitada tome una decisión”, comentó.

“Hablamos todos porque la realidad es para todos los clubes diferente. Siempre está bueno escuchar a todos y no que algunos tomen decisiones. Hay que pensar también en los jugadores del ascenso que tienen situaciones más delicadas todavía. No sacamos conclusiones, pero entablamos algunas ideas. Una fue los descensos, otra los contratos que finalizan el 30 de junio y cómo ayudar a esos chicos, porque pasarían a ser desempleados”, concluyó.