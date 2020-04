Remisero violento: “Con mis propias manos te sacaré los ojos; ya no me importa si voy preso”

24/04/2020 - 00:54 Policiales

A través de una audiencia virtual, la Justicia de Control y Garantías de La Banda -a cargo de la Dra. Roxana Menini- hizo lugar al pedido de prisión preventiva para un remisero, acusado de amenazar e intentar atropellar a su ex pareja.

La Dra. Ximena Jerez -fiscal de la causa, junto con la Dra. María Eugenia Pereyra, instructora- solicitó a la Justicia que el agresivo sujeto, con domicilio en calle Beruti y Ruta 11 del Bº Villa Unión, siga tras las rejas hasta el juicio oral.

Fundamentando su pedido, la Dra. Jerez sostuvo que sobre el acusado pesan cuatro denuncias de la víctima, y que el último episodio, de haber cumplido con su objetivo, podría haber matado a su ex.

La representante del MPF enumeró los hechos e indicó que el primer episodio ocurrió el 9 de diciembre del año 2019, cuando la víctima mantuvo una discusión con el sujeto quien le reclamaba mantener relaciones paralelas.

Ella en esa oportunidad le pidió que se fuera de la casa, a lo que el sujeto accedió. El día 11 comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp -del teléfono de su sobrina- donde le decía: “Vos quieres terminar mal, listo, hoy te busco donde estés, no me importa nada ya, donde sea te encontraré, ya no me importa ir preso por nada”. “Hoy te voy a buscar por cielo y tierra. Vos quieres terminal mal, lo haremos”.

El segundo episodio fue el 22 de enero del 2020, cuando con la misma modalidad el acusado le realizó una escena de celos y la amenazó de muerte. “Con mis propias manos te sacaré los ojos, vas a ver lo que es el dolor y el sufrimiento. Estos mensajes lo podés usar para denunciarme, hacelo, no tengo miedo, como te dije, no pierdo nada’. “Te voy a matar, el que las hace las paga y vos me hiciste mucho daño”.

“No pierdo nada de estar preso, algún día saldré pero vos vas estar bajo tierra y ahí estaré tranquilo. Te haré lo que te dije, voy a ser tu pesadilla hasta que cumpla con lo que dije”.

“Ya te dije cómo te mataría y no lo entiendes. Yo siendo vos ando con cuidado”. Además le dio un ultimátum: “Si no vas a volver conmigo, no vas a ser de nadie más, eso te lo firmo”. “El miércoles lo que te va pasar, disfrutá los dos días que te quedan”.

La Dra. Jerez explicó que el tercer episodio de violencia se produjo el día 9 de marzo, cuando la víctima se dirigía caminando a buscar a su hijo de la escuela en el barrio Dorrego.

Al llegar a Aristóbulo del Valle y Neuquén advirtió que su ex se encontraba en un auto Fiat Uno y le gritó: “Así te quería encontrar, sola en la calle, la próxima te voy a matar”, la víctima se negó al pedido del sujeto y huyó con el menor.

El último hecho y el más grave, se registró el día 11 de marzo, cerca de las 16.30 cuando la víctima caminaba por Pedro José Lami y Rotonda para tomar el colectivo y así dirigirse hacia su lugar de trabajo.

Mientras estaba en la parada notó que su ex se acercaba en un automóvil, y luego le gritó: “Así te quería agarrar” y a toda velocidad intentó atropellarla, pero no logró su cometido ya que la víctima ingresó a una empresa que estaba a pocos metros y pidió ayuda.

Ese día, horas más tarde, el remisero fue detenido por la policía. La Dra. Jerez expresó que la causa está en su etapa final y que todas las evidencias sindican al sujeto como el autor de las amenazas.

La jueza, tras analizar todas las evidencias que reunió el MPF, ordenó que el imputado siga tras las rejas.