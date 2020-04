“Quién me garantiza que el día de mañana no me quiera hacer daño”, aseguró la menor que denunció a París

24/04/2020 - 01:10 Policiales

Hace poco más de diez días, una adolescente de 17 años tomó la decisión, de hacer pública una denuncia por abuso sexual en contra de Diego París, conocido organizador de eventos de cómics de nuestra provincia. Hoy asegura: “Espero que vaya preso, no quiero que otra chica pase por lo que estoy pasando ahora”.

La determinación de la menor, se tradujo en un extenso relato en Facebook, en el que detalló desde el primer contacto del hombre de 48 años con ella haciéndole una “propuesta laboral” para personificar a la Mujer Maravilla en un cortometraje, hasta una situación de abuso que se registró durante un ensayo en el departamento del sospechoso, ocurrido el viernes 13 de marzo.

París, según la denuncia penal que la hicieron los padres de la adolescente horas más tarde, la besó por la fuerza.

Exactamente un mes después del hecho, la menor expuso el caso en las redes. En cuestión de horas, tuvo una enorme repercusión y decenas de jóvenes se contactaron con ella para solidarizarse y otras para contarle que vivieron situaciones similares, algunas, hechos mucho más graves.

En diálogo con EL LIBERAL , la víctima sostuvo: “Ahora estoy tranquila, no la estoy pasando bien, pero sí estoy tranquila, tengo la contención de mi familia, el apoyo de mucha gente en las redes que no me lo esperaba, y que es lo que me mantiene día a día pidiendo Justicia”, comenzó diciendo.

“Mi familia está bien, me está acompañando desde el primer día, desde que me contactó para hacer el cortometraje, hasta hoy”, agregó.

Consultada sobre qué es lo que espera de este proceso judicial que se inició por su denuncia, manifestó: “Yo quiero que se haga Justicia, que no solo fue un ‘beso’ o ‘una palmadita en la cola’, no está bien naturalizar estas cosas, yo soy menor y él es un tipo mayor, no es que solamente lo hizo conmigo, lo hizo con muchas chicas más que no se animan a denunciar como yo, porque no todas tienen el apoyo de su familia o amigos que las motiven a hacerlo”.

“No solo pido justicia por mí, sino por todas las que no se animan a hablar, o denunciar y por las que están dando su testimonio ante la Fiscalía”, dijo la adolescente de 17 años que cursa el nivel Secundario y que se dedica al maquillaje.

“Yo espero que él vaya preso, porque no es sólo un beso, como muchos dicen ‘qué exagerada’. Él no está bien, no puede estar en la sociedad como si nada; tiene una fantasía o fetiche, no sé cómo llamarlo, con el cloroformo, con engañar a menores de edad como a mí”, remarcó.

Seguidamente enfatizó: “Espero eso, no quiero que a otra chica le pase el día de mañana lo que me está pasando ahora, no es una situación linda, que de un día para el otro tengas que hablar con los medios para que la Justicia se mueva más rápido”, concluyó.

“No fui la primera en denunciarlo, pero sí la que le sacó la careta de buena persona que tenía ante todos”

La menor fue acompañada por sus padres hasta la Comisaría y radicaron la denuncia en la madrugada del sábado 14 de marzo, apenas unas horas después de que ella prácticamente escapara del departamento del acusado donde se había desarrollado el ensayo donde asegura que Diego París la besó por la fuerza.

Afirmó que durante los días posteriores, ella tuvo pesadillas con el ahora imputado por el supuesto delito de “abuso sexual simple”, que esos episodios fueron desapareciendo, pero que tras la denuncia pública y la exposición que adquirió su caso, le está costando conciliar el sueño y que está en un poco atemorizada por lo que puede suceder a futuro.

“Voy a volver a hacer mi vida normal, es lo que espero, hacer cursos de cosas que me gustan. Si no se llega a dar la Justicia que yo espero, no sé cómo voy a lograr vivir en paz, cómo voy a hacer para andar en la calle tranquila”, afirmó.

“No fui la primera en denunciarlo, pero sí públicamente, fui la que le sacó la careta de buena persona que tenía ante todos y gracias a esa publicación, se dieron a conocer muchos casos; él perdió su trabajo, mucha gente se alejó de él, entonces no me pueden decir que no va a tener rencor o maldad hacia mí”, sostuvo abriendo interrogantes.

“Es muy difícil que él vaya preso por ‘abuso sexual simple’, pero quién me garantiza que el día de mañana no me quiera hacer daño, si desaparezco o algo. Él es vengativo, le pasó a su familia, a muchas chicas, pero fui la primera en desmentir todo lo que él decía que era”, reiteró.

“Qué va a pasar conmigo si no hay justicia, más allá de la condena social. Toda la gente que me apoya en las redes, no va a estar cuando yo camine sola en la calle, no va a estar si me persigue, quién me garantiza que no me va a hacer nada si él está suelto”, reflexionó, con la esperanza de que el sospechoso reciba su castigo con todo el peso de la Ley.