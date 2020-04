Una joven salteña publicó en sus redes que también fue engañada por el organizador de eventos de cómics

24/04/2020 - 02:05 Policiales

La denuncia penal y posteriormente en Facebook de la adolescente en contra de Diego París, disparó una enorme repercusión en el ambiente de los cómics, dominado por el sospechoso. La noticia de los supuestos acosos llegó a Salta, donde en las últimas 48 horas comenzaron a conocerse otros testimonios de jóvenes que habrían vivido situaciones similares.

Una joven decidió ayer hacer una publicación en su perfil de la red social y confesó haber sido víctima de los “engaños” de París, con la misma “propuesta laboral”, pero desconoce qué pasaron con las fotos y videos.

A continuación, el relato que la joven salteña de 26 años compartió con EL LIBERAL :

“Resulta que el ante año pasado (2018) fui a un evento donde él también había asistido. La verdad lo conocía desde hace ya bastante tiempo porque siempre había estado involucrado con eventos que se hacían en Salta. Me había pedido hacer una actuación dónde, adivinen, me tenía que dormir con un pañuelo con cloroformo supuestamente y yo tenía que caer desmayada para que me agarre.

Esto fue actuado, no se usó cloroformo, y recuerdo que la grabación o fotos fue en pleno evento y hechas por una mujer que no recuerdo quién era. Diego me había dicho que sería una publicidad anti spoiler que él produciría y que necesitaba esa actuación. Yo estaba con un Cosplay (vestimenta) de Black Cat (un personaje) de Marvel, así que le dije que no tenía problema en participar. Luego de eso quedó en enviarme el vídeo y la producción ya terminada para que yo la comparta. Pero esto nunca pasó.

Un año después fui invitada a un evento en Santiago del Estero donde lo vi nuevamente y me comentó que había perdido su celular y por consecuencia, el material que habíamos grabado se había perdido. ¿Qué me pidió? Obviamente que lo grabemos de nuevo. Yo como estúpida accedí otra vez y me pidió subir a mi cuarto en el hotel para grabar, como yo estaba confiada de que nada malo iba a pasar, accedí, pero esta vez él estaba solo. Yo estaba otra vez con el Cosplay de Black Cat y él grabó con su celular cómo me dormía y luego una escena donde yo ‘despertaba’ atada a una silla, aunque en realidad solo tenía las manos hacia atrás.

Repetimos la escena un par de veces porque según él, no se veía creíble hasta que estuvo conforme con un resultado y fuimos al evento. Otra vez, nunca me pasó el material ni el supuesto spot publicitario.

La tercera vez que me pidió que grabemos, fue el año pasado en otro evento en Santiago del Estero. Me dijo que el material de los videos anteriores no se podía editar y por lo tanto no se había podido hacer el spot, así que le pedían grabar de nuevo. Me pareció extraño pero ¡otra vez! le creí. Estaba estrenando un Cosplay de Wonder Woman esta vez, pero por suerte no hubo tiempo de grabar.

Yo había pensado que lo que había pasado conmigo había sido una situación aislada, pero al enterarme que muchas otras chicas habían pasado por este cuento barato, sentí repulsión. También recuerdo que usaba mucha fuerza al sostenerme para que la actuación fuese ‘creíble’ y ponía mucho énfasis en decirme que me resista. Pienso en eso y me parece simplemente enfermo.

Y no me explico cómo me creí todo ese verso. Para colmo, cuando la primera chica hizo el escrache (denuncia en Facebook), me envió un audio pidiéndome que no le crea porque las cosas no habían sido así y diciéndome que iba a tomar medidas legales contra ella. Esto me tiene muy indignada y asqueada y espero que todas las chicas que fuimos engañadas de esta forma tan baja, logremos tener justicia”.