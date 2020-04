Silvio Rizza: “Va a haber una catarata de concursos o empresas que directamente van a cerrar”

24/04/2020 - 01:30 Economía

El presidente de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpe) Silvio Rizza se refirió a la situación en que se encuentran las diferentes empresas de todo el país en el marco de la vigencia hace poco más de un mes de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19), ante lo cual cuestionó a la Afip porque ‘no sacó ni una sola medida de prórroga’ y en este contexto, señaló que “va a haber una catarata de concursos o de empresas que directamente no van a abrir”.

El directivo mantuvo en la víspera una reunión por teleconferencia con los distintos colegas y profesionales de los Consejos de todo el país, tras lo cual dialogó con EL LIBERAL y explicó la situación que plantearon sus asociados haciéndose eco a su vez de la incertidumbre y preocupación que rodea a sus clientes, las empresas, ante la situación de normalidad en el cobro de impuestos planteado por la Afip, en un contexto de pandemia y crisis sanitaria.

‘¿Cómo está la situación impositiva? No está. Directamente el tema impuestos no está. La Afip no sacó ni una sola medida de prórroga del vencimiento de impuestos ni de nada, en lo absoluto. Lo que hizo, fue en forma provisional’, señaló Rizza.

Agregó que ‘lo que hizo Afip, hay que mirarlo muy bien porque primero dice que te toca tal beneficio y después -para acceder- hay que ser alto, rubio y con un zapato negro porque sinó el beneficio no te alcanza, por eso, hay que mirarlo con 4 ojos, realmente’.

Puntualizó que los beneficios en materia de impuestos ‘es igual a cero, tanto es así que hoy no están los aplicativos para liquidar algunos impuestos. Nos habían dicho que los aplicativos iban a estar el mes pasado y con todo este tema -la pandemia- los aplicativos no existen’.

“Va a haber una crisis feroz”

Rizza puntualizó que en este contexto, con la mayoría de las actividades económicas paralizadas, ‘las empresas están empezando a patear los impuestos obviamente, ninguno está pensando mucho más allá de los sueldos, de las cargas sociales y de cómo manejarse, así que sinceramente va a haber una crisis feroz’.

Ante una consulta respecto de si hay consultas a sus asociados por parte de las empresas para aplicar medidas de emergencia, afirmó que ‘sí, hay procedimientos preventivos de crisis y medidas similares. Incluso, hay acuerdos extra concursales que ya están empezando a circular hay un montón de cosas pero este es el momento de perder y vamos a perder todos, las empresas también. Creo que va a haber una catarata de concursos o de empresas que directamente no van a abrir’, indicó.

Puntualizó que ‘muchas empresas van a tener que pagar impuestos aún cuando están con las puertas cerradas, lo van a tener que hacer pero la realidad va a marcar otra cosa’.

“Hoy no se sabe cómo pagar Ganancias, no hay aplicativos”

“Si un cliente mío viene y me dice que quiere que le liquide Ganancias, no puedo. Si me pregunta cómo va a pagar Ganancias, no lo sé. En esa incertidumbre nos estamos moviendo y los contribuyentes no sé cómo van a hacer, realmente”.

Silvio Rizza, presidente de la Facpce, afirmó que “hay actividades que no se están moviendo, otras están con movimiento mínimo, tienen que seguir pagando sueldos, tienen que seguir pagando impuestos y me parece que en todo esto hay algo que no cierra”.

Además cuestionó a la Afip: “Hoy no están los aplicativos para liquidar Ganancias. Nos habían dicho que iban a estar el mes pasado pero los aplicativos no existen”. Agregó que en un contexto de desplome de la actividad en la mayoría de los rubros por la cuarentena y ante la inminencia de vencimientos “nosotros presentamos varias notas, a la jefatura de Gabinete, a la Afip, pero las respuestas que recibimos en ninguna se habla de impuestos”.

Entre las medidas de alivio fiscal solicitadas está el “reprogramar fechas de vencimiento general establecidas para Ganancias de Sociedades y del Impuesto sobre los Bienes Personales -acciones y participaciones societarias- previstas para abril, mayo y junio’ y también los vencimientos “generales establecidas para Ganancias de Personas Humanas y del Impuesto sobre los Bienes Personales que vence en junio de 2020”.