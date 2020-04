Especialistas explican por qué los niños menores de 2 años no deben usar barbijos

24/04/2020 - 01:35 Santiago

El Ministerio de Salud de la Nación advierte que los niños menores de 2 años no deben usar barbijos.

De acuerdo con los análisis de los expertos, no se recomienda su uso en los infantes porque las vías respiratorias del bebé son más pequeñas, por lo que respirar a través de una mascarilla es aún más difícil para ellos.

“Usar una mascarilla en un bebé puede aumentar el riesgo de asfixia. Las máscaras son más difíciles de respirar. Un ajuste ceñido les dará menos acceso al aire, y un ajuste holgado no proporcionará mucha protección. Si tienen dificultades para respirar, los bebés no pueden quitarse la mascarilla y pueden asfixiarse”, advierten los pediatras.

Y aseguran que “no es probable que los bebés mayores o los niños pequeños mantengan la mascarilla puesta y probablemente intenten quitarla, así como tocar su cara aún más”.

Entonces, si salir es esencial, recomiendan cubrir “el portabebés (no el bebé) con una manta, lo que ayuda a proteger al bebé, pero aún así les da la capacidad de respirar cómodamente. Además, los niños mayores con problemas neurológicos o musculares que no puedan sacarse el barbijo no deben usarlo”.

Detalles

En diálogo con EL LIBERAL , el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra, ahondó en el tema y explicó que “los menores de 24 meses, por su grado de madurez, difícilmente entiendan la importancia de la máscara. No las toleran, seguramente se las tocarán con sus manos, y se las quitarán permanentemente, sacándole al barbijo el efecto protector y agregándole un nuevo foco de infección”.

Por eso “debemos evitar el uso de barbijos en niños menores de dos años y en cualquier persona con problemas para respirar o con incapacidad para sacarse el cobertor sin ayuda. Además, por sus hábitos y costumbres, el riesgo de actuar como vector y contagiar a un adulto, es muy bajo, mucho menor que un niño más grande”, confirmó.

Qué pasa con los mayores de 2 años

En cuanto al uso de barbijos o tapabocas en los chicos mayores de 2 años, el Dr. Ángel Muratores sostuvo que su uso es recomendado, pero siempre valiéndose de todas las medidas de prevención, para evitar daños en la salud.

“Debemos enseñarles y explicarles a los niños más grandes, el motivo y la importancia del uso de la máscara, destacando el lavado de las manos y el evitar tocarse la boca y los ojos. La principal razón para colocar a un niño una máscara es para evitar infectar a otros”, expresó el profesional.

Finalmente remarcó que “en los niños pequeños es frecuente la incomodidad, el malestar y el riesgo de asfixia ante la imposibilidad de quitárselos solos, por lo que para nada es recomendado su uso”.

La importancia de las medidas de prevención

Las normativas del Gobierno de la provincia obligan a todo ciudadano que transite fuera de su hogar al uso de barbijos o tapabocas, como una forma de disminuir el riesgo de contagio, sobre todo a partir de los infectados asintomáticos. Los barbijos deben ser preferentemente de confección casera.

Al confeccionarlos, deben incluir al menos dos capas de tela, permitiendo un buen ajuste en el puente nasal y al costado de la cara. Se prefieren los que son lavables y aquellos que permiten una respiración sin restricciones.

“Antes de colocarnos el barbijo, debemos lavarnos bien las manos, evitar tocarlo mientras lo usamos, y cambiarlos cuando estén húmedos o visiblemente sucios. Al quitarlos, hacerlo desde atrás. Los barbijos son de uso personal y no debemos compartirlos con otras personas”, advirtió el Dr. Muratore.