Amenazó a su pareja diciéndole “te quemo a vos con casa y todo”, y terminó detenido

24/04/2020 - 02:15 Policiales

Una pareja protagonizó una áspera discusión por el pago de impuestos, ocasión en que el hombre habría advertido a la mujer: “Te quemo a vos con casa y todo”, al extremo de que ella se vio forzada a utilizar el botón antipánico.

El procedimiento lo hizo personal de la Oficina del Menor y la Mujer de Termas y de la Comisaría 50, en el Bº San Martín, en Las Termas de Río Hondo.

Ella sería de apellido Carabajal y él, Bustamante. Habrían mantenido una discusión por el pago de las boletas de impuestos en dos ocasiones: a las 12 y después a las 14.

Acusación

En la oportunidad, Bustamante la habría amenazado, dejándole en claro: “Yo no me pienso ir de esta casa; a mí me sacan muerto, pero antes te quemo a vos con casa y todo”, afirmó la mujer ante la policía.

Ahondó que en la discusión de las 14 temió por su integridad física y activó el botón antipánico.

En principio, la fiscalía lo habría imputado por presuntas “amenazas”, pero las fuentes deslizaron que difícilmente el acusado regrese al hogar.

Fue alojado en la Comisaría del Menor y la Mujer.