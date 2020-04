VIDEO | Abel Pintos lanzó “El Hechizo” junto a la española Beatriz Luengo

24/04/2020 - 14:30 Pura Vida

Abel Pintos, el artista más exitoso de Argentina presentó “El Hechizo” junto a la cantautora española Beatriz Luengo. Esta canción formará parte del nuevo álbum de estudio de Abel.

El video de “El Hechizo”, dirigido por Agustina Tafet, fue filmado en el mes de enero en el emblemático y arquitectónico Palacio Sans Souci de Victoria, Buenos Aires. Esta canción describe la llegada de un ser especial, alguien que vino a cambiar y a dar otro sentido a la vida, como si fuera magia.

Beatriz Luengo viajó especialmente a Argentina para filmar el video clip donde interpreta un rol de “hechicera”, aportando su inconfundible estilo a esta canción que promete ser el nuevo hit de Abel Pintos, el artista más escuchado de Argentina.

“Admiro mucho en Beatriz su talento para la construcción de versos que dicen y encantan y su sensibilidad para la creación de melodías que tiene su propio lenguaje.

Es de las artistas más generosas que me ha tocado conocer en el mundo de la música, y es también una de mis más queridas amigas. Por todo esto, con esta canción, y con cada colaboración a su lado, me siento profundamente afortunado y agradecido”, dice Abel.

Por su parte, Beatriz expresa: “Es un sueño trabajar con Abel. Cuando tienes la oportunidad de crear con él te das cuenta que es uno de esos artistas que trasciende a las épocas, atemporal, de los que escucharás su álbum en 20 años y te seguirá pareciendo una maravilla contemporánea y profunda. Además, tiene una GENEROSIDAD con mayúsculas, no tengo palabras para agradecerle esta oportunidad que me está dando de formar parte de su historia. Es uno de mis mejores amigos dentro de la industria y el poeta más divertido con el que he compuesto una canción.

“El Hechizo es como un buen plato de comida, donde el éxito está en el balance de todos los ingredientes. Tiene elementos de cumbia argentina, urbanos, alternativos, de género cantautor... es el pasado complejo y ancestral mezclado con el presente más sencillo, la celebración de saber que esa persona que tienes enfrente llegó a tu vida para quedarse”, destacó.