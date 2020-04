VIDEO | Un periodista transmitía en vivo desde su casa y atrás apareció su amante

24/04/2020 - 19:52 Mundo Web

Un periodista español transmitía un informe en vivo desde su casa sobre la gestión del Gobierno en el marco de la crisis del coronavirus y, de pronto, apareció en segundo plano una joven en ropa interior.

El video se viralizó en las redes y generó gran repudio ya que esa mujer no era la esposa del profesional de la comunicación.

El protagonista del video es el periodista Alfonso Merlos, quien se encontraba transmitiendo en directo desde YouTube con su colega Javier Negre, cuando apareció una joven semidesnuda detrás de él.

Pese a que en el rostro de Negre se nota la sorpresa que le generó la imagen, prefirió no comentar nada al respecto. Sin embargo, los usuarios no fueron tan piadosos con Merlos, quien está en pareja con una ex participante de un reality del país, Marta López.

Por su lado, la mujer que fue engañada, decidió respaldarlo pese al suceso y afirmó a los medios: "Estamos muy tranquilos, muy contentos. No me voy a pronunciar de ninguna manera". Usuarios en las redes aseguran que la mujer trata de disminuir el escándalo de alguna manera y repudiaron la actitud del hombre.