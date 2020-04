Amor Ameal: “Un torneo de 30 equipos no resuelve nada”

24/04/2020 - 21:07 Mundo Boca

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, defendió ayer la realización de ‘un torneo de 20 equipos con ascensos y descensos’ como proyecto para el fútbol argentino una vez superada la pandemia de coronavirus.

El dirigente ‘xeneize’ aseguró que esa postura es compartida por su par de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, y que será plateada por su club cuando se concrete la reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Ameal reconoció que ‘hay voces muy fuertes que dicen no a los descensos’ pero también otras voces silenciosas que quieren un torneo de 20 equipos, ida y vuelta, con promedios, ascensos y descensos’.

De esa manera, el presidente de Boca se opuso a lo que sería una tendencia dominante en la dirigencia de AFA, de suspender los descensos por tres años y llegar a 30 equipos en la máxima categoría, que hoy habitan 24 clubes.

‘Un torneo de 30 equipos, ¿qué resuelve?. No lo entiendo, para mí no resuelve absolutamente nada. Porque si nos centramos en el tema económico, que estamos hablando de un fútbol muy complicado en ese sentido, no es lo mismo repartir el dinero entre 30 que entre 20’, explicó.

Ameal entendió a otros dirigentes ‘que tendrán sus razones para decirle no a los descensos’ pero insistió en remarcar que ‘esa idea no sirve’, en especial para ‘llevar al fútbol argentino al mercado exterior con un buen producto’.

‘A nosotros nos interesa construir. Queremos un fútbol solidario con un torneo competitivo. Un campeonato de 20 equipos con ascensos y descensos nos parece interesante. Esperaremos la reunión de AFA para explicar lo que pensamos e ir avanzando sobre el tema’.l